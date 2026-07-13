運動雲

>

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

▲阿根廷隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷隊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

挑戰世界盃二連霸的衛冕軍阿根廷隊，在球王梅西（Lionel Messi）率領下安抵4強。然而，阿根廷因一路過關斬將的對手皆非傳統頂級強權，法國媒體《隊報》（L'Équipe）分析，阿根廷是世界盃史上首支未遭遇任何FIFA前10內隊伍，便闖進4強的球隊；不過歐洲足球專家羅威（Jack Lowe）舉2002年韓日世界盃的德國隊反駁，並警示靠著歷史級籤運護航的球隊，往往會面臨殘酷的失冠結局。

細看阿根廷本屆世界盃的晉級之路，與相對弱旅交手且也的確走得跌跌撞撞。藍白軍團小組賽輕鬆擊敗阿爾及利亞（3比0）、奧地利（2比0）與約旦（3比1），但淘汰賽卻陷入苦戰，32強賽歷經延長賽才以3比2艱難擊退排名第67位的維德角，16強賽面對埃及更是在0比2落後下演出3比2大逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便到了8強賽面對排名第19位的瑞士，在掌握人數優勢下依舊陷入延長死鬥，才辛苦奪勝。雖然這些對手皆展現紮實的組織力，但若與其他挺進4強的豪強相比，阿根廷遇到的對手分量感不足是不爭的事實，《隊報》指出阿根廷應該是首支支未遭遇任何FIFA前10內隊伍就闖入世足4強的球隊。

然而，羅威透過社群媒體指出，《隊報》顯然忘了24年前、2002年的德國。當時德國在小組賽大勝沙烏地阿拉伯（8比0）、逼平愛爾蘭（1比1）、擊敗喀麥隆（2比0）後，在淘汰賽接連遭遇FIFA排名10名開外的球隊，享受到歷史級的對陣運氣。

日耳曼戰車在16強賽擊敗巴拉圭（1比0）、8強賽擊退美國（1比0），並在4強賽以1比0淘汰主辦國韓國，直到決賽遭遇巴西隊之前，連一次排名10位以內的球隊都未曾遇過。但德國這段蜜糖對陣的結局卻極其殘酷，他們在決賽遭遇擁有「3R編隊」羅納度、里瓦爾多與羅納迪尼奧的巴西強權，最終以0比2落敗、屈居亞軍。

▲2002年同樣強運的德國隊，最終在冠軍賽敗給強大的巴西隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2002年同樣強運的德國隊，最終在冠軍賽敗給強大的巴西隊。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷與當年的德國如出一轍，在輕鬆的對陣中歷經多次勉強獲勝後才登上4強。然而隨著考驗層級提升，阿根廷現在已無打包票言勝的空間。台灣時間16日上午4時展開的準決賽中，阿根廷將首度正面對決FIFA排名第4位的宿敵英格蘭隊；即使跨越了這道難關，決賽還得面對法國隊與西班牙隊之戰的勝者，才有可能達成衛冕神話。

關鍵字： 2026世足阿根廷世界盃梅西英格蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

熱門新聞

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

24強奪冠機率、運彩賠率出爐

3延長致勝破門　小蜘蛛卻說屬於梅西

4阿根廷沒碰強權闖4強　專家卻提警告

5世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

最新新聞

1中信兄弟×AAPE攻占洲際

2麥卡錫再敲首局首打席場內轟　成97年來第一人

3世界盃主帥大風吹！15名教頭沒頭路

4黃蜂GM首談交易「三球」：是最艱難的決定

5統一獅J-LIONS攻占大巨蛋

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366