阿根廷強運未碰強權就闖4強　專家卻警告：莫忘2002年德國...

▲阿根廷隊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

挑戰世界盃二連霸的衛冕軍阿根廷隊，在球王梅西（Lionel Messi）率領下安抵4強。然而，阿根廷因一路過關斬將的對手皆非傳統頂級強權，法國媒體《隊報》（L'Équipe）分析，阿根廷是世界盃史上首支未遭遇任何FIFA前10內隊伍，便闖進4強的球隊；不過歐洲足球專家羅威（Jack Lowe）舉2002年韓日世界盃的德國隊反駁，並警示靠著歷史級籤運護航的球隊，往往會面臨殘酷的失冠結局。

細看阿根廷本屆世界盃的晉級之路，與相對弱旅交手且也的確走得跌跌撞撞。藍白軍團小組賽輕鬆擊敗阿爾及利亞（3比0）、奧地利（2比0）與約旦（3比1），但淘汰賽卻陷入苦戰，32強賽歷經延長賽才以3比2艱難擊退排名第67位的維德角，16強賽面對埃及更是在0比2落後下演出3比2大逆轉。

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即便到了8強賽面對排名第19位的瑞士，在掌握人數優勢下依舊陷入延長死鬥，才辛苦奪勝。雖然這些對手皆展現紮實的組織力，但若與其他挺進4強的豪強相比，阿根廷遇到的對手分量感不足是不爭的事實，《隊報》指出阿根廷應該是首支支未遭遇任何FIFA前10內隊伍就闖入世足4強的球隊。

然而，羅威透過社群媒體指出，《隊報》顯然忘了24年前、2002年的德國。當時德國在小組賽大勝沙烏地阿拉伯（8比0）、逼平愛爾蘭（1比1）、擊敗喀麥隆（2比0）後，在淘汰賽接連遭遇FIFA排名10名開外的球隊，享受到歷史級的對陣運氣。

日耳曼戰車在16強賽擊敗巴拉圭（1比0）、8強賽擊退美國（1比0），並在4強賽以1比0淘汰主辦國韓國，直到決賽遭遇巴西隊之前，連一次排名10位以內的球隊都未曾遇過。但德國這段蜜糖對陣的結局卻極其殘酷，他們在決賽遭遇擁有「3R編隊」羅納度、里瓦爾多與羅納迪尼奧的巴西強權，最終以0比2落敗、屈居亞軍。

▲2002年同樣強運的德國隊，最終在冠軍賽敗給強大的巴西隊。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷與當年的德國如出一轍，在輕鬆的對陣中歷經多次勉強獲勝後才登上4強。然而隨著考驗層級提升，阿根廷現在已無打包票言勝的空間。台灣時間16日上午4時展開的準決賽中，阿根廷將首度正面對決FIFA排名第4位的宿敵英格蘭隊；即使跨越了這道難關，決賽還得面對法國隊與西班牙隊之戰的勝者，才有可能達成衛冕神話。