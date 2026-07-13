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大谷翔平治療左膝未搭明星賽包機　道奇3連敗羅伯斯重批鬆懈

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平13日（台灣時間）敲出日美職棒通算第350轟，單場4打數2安打、貢獻1打點，不過球隊仍以3比5不敵響尾蛇，吞下本季首次系列賽橫掃。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露，大谷當天將接受左膝治療，不會隨明星賽成員搭乘包機前往球宴會場。

大谷首局鎖定布拉特第一球89.1英里（約143公里）直球，轟出飛行距離437英尺（約133公尺）的本季第22轟，3局再敲右中外野二壘安打。羅伯斯稱讚，「全壘打非常精彩，二壘安打也打得很好，翔平今天的揮棒相當有力，打席內容真的很好。」

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不過大谷受到左膝發炎及積水影響，跑壘時仍可看出煞車較為吃力。羅伯斯表示，「他今天預計接受膝蓋治療，也不會隨隊前往明星賽。」大谷賽後沒有整理遠征行李，換上便服後如往常般離開球場，預計進行抽取積水及注射等處置。

大谷原定10日先發迎戰響尾蛇，但因左膝狀況不佳取消登板，隨後宣布辭退明星賽。他將留在洛杉磯休養，利用休兵期間治療傷勢，為下半季做好準備。

相較於肯定大谷的表現，羅伯斯談到球隊近況時則罕見重話批評。道奇此役一度取得3分領先，5局因帕赫斯（Andy Pages）發生接球失誤被追近，6局蒙西（Max Muncy）再出現傳球失誤，最終遭到逆轉。

羅伯斯直言，響尾蛇在系列賽展現出更強烈的求勝企圖，「他們的表現勝過我們，也比我們更想贏，這就是事實。」他指出，道奇近期守備不佳，也未能在關鍵時刻執行攻擊，「當這些錯誤不斷累積，吞下3連敗也是理所當然。」

道奇帶著本季首次系列賽遭橫掃進入明星賽休兵期。羅伯斯表示，球隊必須利用這段時間重新調整身心，「我們必須找回原本高品質的棒球，現在距離應有的表現還差得很遠。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊日美職棒膝傷治療明星賽

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