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潘文輝首登費城人主場喊興奮！未來之星賽飆速159　挨轟也奪三振

▲潘文輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘文輝。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費城人2A台灣投手潘文輝13日（台灣時間）登上大聯盟未來之星明星賽舞台，首度在費城人主場市民銀行球場投球，最快球速飆至98.7英里（約159公里）。他在6局上登板，雖遭敲兩分砲，仍以犀利滑球送出三振，國聯新秀隊最終以1比6不敵美聯新秀隊。

潘文輝在6局上兩出局後接替登板，先以四壞球保送雙城外野新秀詹金斯（Walker Jenkins），隨後面對光芒捕手新秀弗魯林（Nathan Flewelling），首球96.1英里（約155公里）直球投到紅中位置，被轟出右外野兩分砲。

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這發全壘打擊球初速95.1英里（約153公里）、飛行距離365英尺（約111公尺），讓國聯新秀隊陷入1比4落後。潘文輝隨後回穩，面對太空人新秀奈恩斯（Xavier Neyens）連續運用滑球，最終以三振結束半局。

根據《Delaware County Daily Times》報導，這是潘文輝生涯首度在市民銀行球場登板。他賽前透過翻譯表示，「我非常開心，也很興奮能站上這座球場的投手丘。」

潘文輝2023年與費城人簽約，2024年升上高階1A後，14場出賽繳出防禦率1.29的亮眼成績，不過同年11月接受手肘韌帶置換手術，2025年整季投入復健。

他本季從1A重新出發，隨後升上高階1A，11局僅被敲6支安打，防禦率0.82、WHIP為0.73，之後再獲升上2A。目前在2A出賽8場，防禦率3.38。

談到傷後復出，潘文輝表示，「剛結束復健回到球場時，球季初仍面臨一些困難，但我逐漸找到更好的感覺，現在也更有自信。」

潘文輝頸部刺有「Persevere（堅持）」字樣，正好呼應他近兩年走過手術與漫長復健的歷程。儘管未來之星賽登板結果不盡理想，能夠入選明星週新秀舞台，對他的復出之路仍是重要里程碑。

同日另一名旅美左投林昱珉也在3A登板，代表響尾蛇3A迎戰遊騎兵3A。他首局順利演出3上3下，不過2局上受到守備失誤影響陷入亂流，二壘手失誤後又被敲安，捕手捕逸形成二、三壘有人，接著遭豪佛（Trevor Hauver）敲出二壘安打失分，再被高飛犧牲打送回第3分。

林昱珉3局上回穩，再度演出3上3下；4局上雖被敲安並投出保送，仍成功化解危機。他此役先發4局，被敲3支安打，失3分僅1分責失，送出5次三振、3次保送，最快球速91.5英里（約147公里），賽後防禦率為6.04。最終響尾蛇未能反撲，以2比5落敗，林昱珉承擔本季第7敗。

關鍵字： 潘文輝台灣投手未來之星賽費城人手術復出

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