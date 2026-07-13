攀岩選手獲亞運資格「運動部不讓參賽」？他揭遴選標準：爭什麼啦

▲攀岩選手姚廷蓁在社群發文表示，自己辛苦取得了亞運參賽資格，運動部卻不派隊參賽，引發議論。（翻攝自姚廷蓁臉書）

圖文／鏡週刊

名古屋亞運將在今年9月登場，近日先後有衝浪、攀岩選手在網路發聲質疑，明明自己的成績已達亞運出賽資格，運動部卻以他們的成績未達奪牌標準而不派員參賽，阻擋他們出戰亞運。正反意見的網友在社群掀起論戰，曾代表台灣參加巴黎奧運的田徑名將彭名揚則貼出本次攀岩協會的遴選標準，直言：「現在就是你們根本連國內遴選標準都沒達到，到底是要爭什麼啦」。

拿到亞運衝浪門票卻不派隊？ 協會揭真相：放寬標準仍未達標

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本次名古屋亞運納入衝浪項目，台灣也在亞錦賽後取得男子2席、女子2席的滿額參賽資格。然而事後傳出，運動部以成績未達奪牌標準為由，不派男子選手出賽，引發各界議論，質疑官方阻擋選手參賽，甚至有粉專連結為政治因素。

中華民國衝浪運動協會6日回應說明，名古屋亞運參賽資格是透過2024、2025年亞錦賽的「國家團體排名」給予配額，2024年台灣靠國家團體積分男子第10、女子第6，取得1男、1女席次；2025年則以男子第7、女子第4，再獲1男、1女門票，合計2男、2女。取得參賽配額後仍須依照成績選拔國家隊，運動部考量衝浪項目之競賽特性及我國選手實際情形，將參賽評估標準放寬至「亞錦賽前16名」，2名女子選手最佳成績分別為第7名及第13名，均符合前16名評估標準，並經審查認定具有爭取亞運前8名之競爭潛力，因此提名參加本屆亞運；男子組2名選手則因為最佳個人成績分別為第17名及第25名，均未進入前16名，因此未獲提名列入本屆代表隊。

攀岩選手嘆獲亞運資格卻無法參賽 發起連署要運動部修法

除衝浪爭議，攀岩選手姚廷蓁也在社群發文，同樣提到他們已在世錦賽取得亞運的參賽資格，花了很多時間訓練、參加相關比賽，但最後也被以「不具奪牌能力」為由，未獲提名代表隊，讓他們相當挫折。

姚廷蓁感嘆：「我需要承受這些比賽之外、成績之外的壓力嗎？我靠我自己獲得了比賽資格，卻因為這些該死的政策、原則與體制考量。我是受害者，這些事情不是我的問題。我用我的成績拿到了資格，合情合理、公平公正，我卻被奪走了時間、金錢與精力。」發起公共政策網路參與平台連署，呼籲修正運動部的組團參賽原則。

巴黎奧運選手貼遴選標準：代表國家靠的是實力說話

她的發文在網路掀起不同意見熱議，有人批運動部不重視選手權益，但也有人反指遴選制度行之有年，為何要因為某些人而更改？曾參加奧運的彭名揚也貼出攀岩亞運的協會參賽遴選標準：「最近一屆奧運前8名，或上屆亞運、最近一屆世大運、世界錦標賽、亞洲錦標賽、世青正式錦標賽的前4名」，然而姚廷蓁、林嘉翔、范植恩等3名攀岩選手，在2026亞錦賽的最高成績為范植恩的先鋒第17名，「你們一直說你們拿到了亞運的席次卻不給你們去亞運，所以各單項協會的選拔標準都是放好看的嗎？」並表示亞運參賽的482人都是靠達標或是達到國內遴選標準，「自費不自費訓練的問題，沒人想抹滅大家的努力，但競技體育代表國家靠的是實力說話」。

彭名揚認為，新興運動沒人不支持，他也覺得標準需要修正，他去參加運動員委員會跟運動員資訊委員會的時候也會幫忙發聲，「但今天的重點就不是你們拿到席次不給去」，而是連國內遴選標準都沒達到，「到底是要爭什麼啦…」。



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