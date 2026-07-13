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詹皇去灣區機率下滑？勇士最強「說客」格林全力遊說中

▲詹姆斯（LeBron James）、格林（Draymond Green）私交甚篤。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯（LeBron James）、格林（Draymond Green）私交甚篤。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

隨著超級巨星詹姆斯（LeBron James）跳出合約投入自由市場，今夏的「詹皇爭奪戰」已白熱化。在錯失換來戴維斯（Anthony Davis）機會後，金州勇士傳正熱切追求詹姆斯，期盼能促成他與柯瑞（Stephen Curry）的夢幻聯手，為此詹皇摯友勇士前鋒格林（Draymond Green）扮演「說客」角色，積極招募詹姆斯加盟，盼將這位昔日宿敵帶到舊金山。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在《SiriusXM NBA Radio》節目中深入剖析了格林角色，他點出，雖然格林自身也面臨合約選擇——不論是執行下一季價值2700萬美元的球員選項，還是與勇士重簽一份兩年到三年的遞減合約，但他渴望以勇士球員身分退休的立場從未動搖。

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而格林正利用其與詹姆斯的深厚私交發揮最大影響力，查拉尼亞指出，「他們是非常親密的朋友，我相信格林正盡其所能招募詹姆斯加入勇士。這百分之百是正在發生的事情。據我所知，格林正在致力於回到金州。」

經歷一個失望的球季後，勇士知道必須為柯瑞找來更多幫手，而與詹姆斯聯手無疑是全美球迷期待已久的夢幻劇本。這兩位劃時代的傳奇球星職業生涯中交手過無數次，如今勇士迎來了將「宿敵變隊友」的歷史性契機。然而，這場爭奪戰的競爭對手相當強勁，包括騎士、熱火及76人隊等豪強皆在積極爭取詹姆斯加盟。

▲格林（Draymond Green）正在全力遊說好友詹姆斯（LeBron James）加盟勇士。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林（Draymond Green）正在全力遊說好友詹姆斯（LeBron James）加盟勇士。（圖／達志影像／美聯社）

儘管隨著流言沉澱，外界對於詹姆斯降臨舊金山的樂觀期待稍有減弱，但這並未阻止格林的強勢招募腳步，他依然在私下極力說服詹姆斯做出對勇士最有利的決定。對勇士管理層而言，詹姆斯的最終決定將直接決定球隊今夏剩餘補強計畫的整體走向，在確定這張「最大王牌」的意願之前，其餘的陣容變動與續約談判都將暫時處於停滯與等待狀態。

今年年41歲的詹姆斯最終會選擇落腳何處，是否會在格林的強力遊說下，與柯瑞攜手在職籃生涯尾聲衝擊另一座總冠軍，全美球迷正預期並屏息以待。

關鍵字： 詹姆斯柯瑞勇士隊NBA自由市場詹皇轉隊

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