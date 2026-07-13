林安可雙響砲後喊「長打力是特色」　日球評讚驚人擊球速度

▲林安可 。（圖／西武獅IG）

記者楊舒帆／綜合報導

西武獅台灣重砲林安可12日對日本火腿連兩打席開轟，包辦本季第4、5轟，率隊以12比1大勝，取得睽違6個系列賽的勝越。根據《Baseball King》報導，日本球評笘篠賢治盛讚林安可擁有驚人的擊球速度與力量，近期也適時補上尼文（Tyler Nevin）全壘打減產的火力。

林安可首局敲出先馳得點的兩分砲，4局再轟出陽春砲，完成旅日生涯首次連兩打席開轟，幫助西武拿下自6月21日以來首次連勝。

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林安可7月手感火燙，目前16打數敲出6支安打，打擊率.375，另有3轟、6打點。根據《Sponichi Annex》報導，林安可賽後表示，「長打能力是我的特色，能夠幫助球隊贏球很開心。」母親來自阿根廷的他，也持續關注世界盃戰況，並表示希望阿根廷能一路闖進決賽。

富士電視台ONE《職業棒球新聞2026》主持人坂口智隆表示，林安可自6月底升上一軍後，進入7月的狀況確實相當出色。笘篠賢治則指出，林安可的擊球速度驚人，也具備十足力量，「靠安打串聯攻勢當然很好，但全壘打帶來的威脅也很重要。」

他進一步分析，尼文最近較少敲出全壘打，林安可正好適時量產長打，兩人的火力形成良好銜接，「如果兩個人都開始打，全隊攻擊會變得非常可怕。」

坂口智隆也認為，若球員狀況不佳時，仍有林安可這類能以長打補上火力的打者，西武打線深度與得分能力都會提升，加上投手群表現穩定，只要攻擊維持水準，球隊有機會再打出一波氣勢。