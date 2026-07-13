運動雲

>

林安可雙響砲後喊「長打力是特色」　日球評讚驚人擊球速度

▲林安可單場4打數2安打、1分打點，幫助西武6比1擊敗樂天 。（圖／西武獅IG）

▲林安可 。（圖／西武獅IG）

記者楊舒帆／綜合報導

西武獅台灣重砲林安可12日對日本火腿連兩打席開轟，包辦本季第4、5轟，率隊以12比1大勝，取得睽違6個系列賽的勝越。根據《Baseball King》報導，日本球評笘篠賢治盛讚林安可擁有驚人的擊球速度與力量，近期也適時補上尼文（Tyler Nevin）全壘打減產的火力。

林安可首局敲出先馳得點的兩分砲，4局再轟出陽春砲，完成旅日生涯首次連兩打席開轟，幫助西武拿下自6月21日以來首次連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林安可7月手感火燙，目前16打數敲出6支安打，打擊率.375，另有3轟、6打點。根據《Sponichi Annex》報導，林安可賽後表示，「長打能力是我的特色，能夠幫助球隊贏球很開心。」母親來自阿根廷的他，也持續關注世界盃戰況，並表示希望阿根廷能一路闖進決賽。

富士電視台ONE《職業棒球新聞2026》主持人坂口智隆表示，林安可自6月底升上一軍後，進入7月的狀況確實相當出色。笘篠賢治則指出，林安可的擊球速度驚人，也具備十足力量，「靠安打串聯攻勢當然很好，但全壘打帶來的威脅也很重要。」

他進一步分析，尼文最近較少敲出全壘打，林安可正好適時量產長打，兩人的火力形成良好銜接，「如果兩個人都開始打，全隊攻擊會變得非常可怕。」

坂口智隆也認為，若球員狀況不佳時，仍有林安可這類能以長打補上火力的打者，西武打線深度與得分能力都會提升，加上投手群表現穩定，只要攻擊維持水準，球隊有機會再打出一波氣勢。

關鍵字： 林安可台灣重砲西武獅日本火腿日職全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！談本土資格搖頭：9年太久了

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

公車搶快左轉撞分隔島成「蹦蹦車」竟直接開走

熱門新聞

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

24強奪冠機率、運彩賠率出爐

3世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

4延長致勝破門　小蜘蛛卻說屬於梅西

5大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4

最新新聞

1灣區詹皇機率下滑？勇士派最強說客

2林安可雙響砲後喊「長打力是特色」

3韓職明星賽變裝秀遛狗、孫悟空都來了

4西班牙金童挑釁　法國後衛說不怕

5梅西慈父笑瘋傳！

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366