韓職明星賽變裝秀超狂！遛狗贏得獎金　中職接力拚娛樂與比賽平衡

▲樂天巨人黃晟彬扮狗狗。（圖／樂天巨人提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職明星賽上週末落幕，與中職明星賽不太一樣，韓職明星賽儼然成為大型韓綜式變裝秀讓10支球隊球迷大團結，各球員花招百出，跟上時事話題滿滿，從郭彬變裝電影經典角色，到樂天巨人黃晟彬扮成小狗由總教練牽著進場，最終還拿下最佳表演獎，娛樂效果十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓職明星賽。（圖／記者楊舒帆攝）

44年蠶室最後一夜 2萬3750人滿場、10隊球迷齊唱應援曲

今年明星賽除了球員表演，更具有歷史意義。由於蠶室棒球場將配合新球場興建拆除，這是1982年啟用以來、44年歷史中最後一次舉辦KBO明星賽。全場2萬3750席門票銷售一空，自2022年起已連續5年滿場，10隊球迷齊聚一堂，向韓國棒球聖地告別。

KBO也把整場活動打造成大型韓綜，中場邀請歌手WOODZ演出，過場影片更套用韓綜《換乘戀愛》的哏，象徵蠶室球場即將走入歷史，韓國職棒也將「換乘」至新球場，讓最後一屆明星賽多了幾分感性。

▲韓職明星賽。（圖／記者楊舒帆攝）

除了球場內，觀眾席同樣熱鬧。10隊應援團長、啦啦隊全員到齊，輪番帶動全場氣氛。其中KIA虎捕手韓準洙的應援曲成為最大亮點，不只是KIA球迷，全場10隊球迷都一起高唱，並配合將手臂、頭部往前擺動的招牌動作，形成壯觀的大合唱。由於這套動作十分耗費體力，甚至被韓國球迷戲稱是「滿分減肥應援曲」。

▲壽星許仁書獲得MVP獎金。（圖／韓華鷹提供）

分享隊22安寫新頁 郭彬、安佑鎮、朴埈鉉火球連發

比賽內容同樣精彩。分享隊終場10比2擊敗Dream隊，全場狂敲22支安打，刷新KBO明星賽單隊單場最多安打紀錄。其中韓華鷹球員就包辦11支安打，展現驚人火力。比賽進行期間，分享隊敲出第20支安打時就已超越2017年Dream隊19安的舊紀錄，最後再添2安，把新紀錄推進到22安。

雖然安打滿天飛，全場卻沒有任何全壘打，成為KBO明星賽史上第5場無全壘打比賽，也是相隔24年再次出現這項紀錄。

火球投手也沒有因為是明星賽就刻意收力。Dream隊先發郭彬最快154公里，分享隊勝投安佑鎮同樣飆出154公里，Kiwoom英雄朴埈鉉更投出全場最快155公里速球，讓球迷在欣賞表演之餘，也看到高水準投球。

獎項方面，韓華鷹捕手許仁書以5打數4安打、1打點、1得分獲選「Mr. All Star」，文賢彬拿下最佳打者，柳賢振獲最佳投手，朴埈淳獲最佳守備，LG雙子總教練廉京燁則抱回勝隊總教練獎。

韓劇、動漫全搬上球場 黃晟彬「遛狗秀」笑翻全場

球員們的變裝秀依舊是明星賽最大賣點。值得一提的是，過去韓職明星賽曾有球員穿著變裝服直接打擊、守備甚至投球，今年則有所調整，球員完成進場表演後，都會先脫下服裝及大型道具，再正式投入比賽，雖然花了一點時間，但也兼顧了娛樂效果與比賽本質。

Dream隊先發投手郭彬率先扮成電影《Wild Thing》角色崔成坤，重現「我喜歡你」經典橋段，隨後脫下造型正式登板，投0.2局送出2次三振，最快球速154公里。姜白虎則因揮空後原地轉圈成為迷因，乾脆化身芭蕾舞者，脫下充氣服後才站上打擊區，還特地再轉了一圈向球迷致意。

▲姜白虎芭蕾舞者。（圖／韓華鷹提供）

動漫角色同樣不少。KIA虎朴宰賢扮成齊天大聖孫悟空，踩著滑板車象徵筋斗雲；李度潤同樣化身《七龍珠》孫悟空；歐勒則以《火影忍者》角色造型登板；文賢彬利用招牌濃眉扮成蒙娜麗莎；NC恐龍金周元呼應「金宇宙」暱稱化身太空人，全思敏則打扮成電影《300壯士》的斯巴達戰士。

▲李度潤同樣化身《七龍珠》孫悟空。（圖／韓華鷹提供）

▲起亞虎虎朴宰賢扮成孫悟空。（圖／起亞虎提供）



LG雙子奧斯汀也準備兩套造型，第一打席化身家鄉德州警長，第二打席則換上韓服，並高舉寫著球迷暱稱「蠶室吳氏」的卷軸；禹康勳則扮成雷神索爾，搭配鎖頭道具，呼應自己本季中繼成功排行前列的「鎖住比賽」形象。

斗山熊直接把球團Shorts短影音搬進球場。梁義智穿著睡袍、睡帽，抱著枕頭與棉被，大跳I.O.I〈갑자기〉；朴埈淳穿亮片舞台服演出Coachella版〈看我，歸順〉；鄭秀彬則化身日本辣妹，大跳Parapara舞。

SSG登陸者金建宇扮成韓劇《對不起，我愛你》的蘇志燮，由鄭埈宰飾演林秀晶，在投手丘重現劇中經典蹲坐場面；鄭埈宰隨後又化身《流星花園》具俊表，由金建宇飾演金絲草，重現劇中被具俊表拉著走的經典橋段。

▲樂天巨人金晉旭扮冰棒。（圖／樂天巨人提供）

樂天巨人球員同樣花招百出，金晉旭化身「人類螺旋冰棒」，黃晟彬則再次成為全場主角。他曾於2024年以外送員造型奪得最佳表演獎，今年再度出奇招，扮成小狗，嘴裡咬著骨頭、戴著寫有「晟彬」名字的胸背帶，由擔任一壘指導教練的樂天總教練金泰亨親自牽著進場。

輪到黃晟彬打擊時，金泰亨還把骨頭玩偶往打擊區方向丟出，黃晟彬立刻飛奔追逐，完成整套「遛狗」橋段，最終在4萬3910張球迷票中獲得1萬2134票、得票率28%，繼2024年之後再度奪下最佳表演獎，也讓樂天巨人連續4年包辦此獎。

▲文賢彬粗眉毛染色扮蒙娜麗莎。（圖／韓華鷹提供）

中職明星賽本周接力登場

中職明星賽近年來在台北大巨蛋舉辦合計兩戰，兩年前最大話題是王建民登板投球，對決洪一中、陳金鋒、彭政閔，林岳平、葉君璋、張建銘也都上陣，雖然退役球星登場讓球迷很過癮，但也引起部分失去比賽本質的聲音。

去年則是郭俊麟向陳冠宇「趣味求婚」的滿滿綜藝效果，以及陳晨威與啾啾（Julia）互動吸睛。韓職明星賽後，中職明星賽本週登場，如何在綜藝與比賽本質之間取得平衡，讓球迷盡興值得關注。

▲禹康勳表演雷神索爾。（圖／截自KBO官方頻道）