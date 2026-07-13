無視西班牙金童隔空嗆聲　法國後衛：我們不會落入陷阱

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃4強對決即於台灣時間15日凌晨登場，西班牙18歲天才前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）強大自信，受訪時曾霸氣直言該感到害怕的應該是法國隊。面對西班牙金童隔空挑釁，法國隊後衛科納特（Ibrahima Konate）與拉克魯瓦（Maxence Lacroix）受訪則是霸氣回擊，直指高盧雄雞絕不畏懼任何人。

亞馬爾在8強賽雖然顆粒無收，但單場貢獻4次成功過人、6次射門與禁區12次觸球皆為全場最多，更成為本屆首位累積完成20次成功盤帶的超級新星。談到即將到來的準決賽，亞馬爾指出西班牙在直接對決中居於上風，高調宣稱：「如果法國必須害怕誰，那就是我們，上一次淘汰他們的，就是我們。下一戰可能是法國會連三屆闖進決賽，或是我們連續擊敗他們3次，就讓我們拭目以待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，法國隊後衛科納特在記者會上冷靜且堅定地回應：「你不能畏懼任何人。我們現在會盡可能做好準備，並希望最終的結果能對我們有利。」但他同時稱讚對手，「西班牙是一支卓越的球隊，擁有許多個人能力出眾的球員，所以我們不會只專注於某一位球員，儘管亞馬爾的確是一名偉大的球員。」另一位中後衛拉克魯瓦也直言，雖然尊重西班牙一路走來的實力，但法國隊一心只想贏，並強調防線會做好必要工作，全力限制亞馬爾在邊路的破壞力。

▲法國後衛拉克魯瓦（Maxence Lacroix）。（圖／達志影像／美聯社）

過去七屆世界盃四度殺進決賽的法國隊，若能在台灣時間7月20日凌晨踏上紐約舉行的決賽賽場，就將追平西德隊所創下的「終極大賽型球隊」神級紀錄。不過，曾於2018年奪冠並在四年前屈居亞軍的法國隊，近年對西班牙相當頭痛，接連在2024年歐洲盃4強賽以及去年的國家聯賽4強賽中吞敗。因此科納特也特別提醒全隊：「我們會保持謙遜，我們不會落入那種陷阱。」