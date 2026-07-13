梅西看小老弟破門笑了！「慈父神情」瘋傳　網：像看著孩子長大

▲阿瓦雷斯（左）賽後擁抱球隊精神領袖梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷在12日8強賽與瑞士鏖戰至延長賽，靠著「小蜘蛛」阿瓦雷斯（Julian Alvarez）第112分鐘神仙級「香蕉球」破網，以及馬丁尼茲（Lautaro Martinez）補射建功，最終以3比1收下4強門票。老大哥梅西（Lionel Messi）在場上露出「慈父般笑容」的畫面，更成為本場賽事最具討論度的焦點。

梅西慈父笑瘋傳！

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就在阿瓦雷斯踢進打破僵局的致勝球後，轉播鏡頭捕捉到場邊極具戲劇性的一幕。梅西看著小老弟建功，不僅嘴角止不住上揚，露出極度驕傲的「慈父般笑容」，甚至模仿起小蜘蛛進球後的慶祝動作。這段畫面立刻在社群平台引發討論，許多球評與球迷紛紛表示，這不僅僅是進球後的激情，更象徵著阿根廷國家隊世代傳承的感動、「像看著孩子在球場上長大」。外界分析，這種亦師亦友、毫無包袱的團隊凝聚力，正是阿根廷在嚴酷的高壓賽事中，能屢屢突圍的秘密武器。

Lionel Messi really did the julian Alvarez celebration here ???????? pic.twitter.com/nnPlI43dg9 — MC (@CrewsMat10) July 12, 2026

延長賽雙殺！阿瓦雷斯香蕉球定勝負

回到賽場上的關鍵時刻，雙方在正規時間戰得難分難解。直到進入延長賽第112分鐘，阿瓦雷斯在禁區外圍接獲傳球，起腳射出一記弧度極為刁鑽的「香蕉球」，皮球繞過防守者與門將的指尖直竄網窩，徹底撕裂瑞士防線。這球不僅點燃了全隊士氣，隨後阿根廷攻勢再起，L.馬丁尼茲在門前混戰中機警補射破網，將比分拉開至3比1，徹底粉碎對手反撲的希望。

賽後，阿瓦雷斯直言：「我們會竭盡全力，確保梅西再次贏得世界盃！對梅西而言，每一場比賽都是一場硬仗，我進球後做的第一件事就是擁抱他。」



????????️| Julian Alvarez: “We will do EVERYTHING to make sure Messi wins the World Cup AGAIN.”



????️| Julian Alvarez: “Every game is a battle for him. The first thing I did when I scored the goal was to hug him.” pic.twitter.com/RqMhhnOIPf — forblaugrana (@forblaugrana) July 12, 2026

瑞士鐵桶陣破功 阿根廷劍指冠軍

回顧整場比賽，瑞士隊在正規90分鐘內展現出極具紀律的防守體系，多次化解阿根廷的猛烈攻勢，企圖將比賽拖入PK大戰。然而，阿根廷的強悍心理素質在延長賽展露無遺，藉由深厚的板凳深度與戰術執行力成功破局。帶著這股強大的連勝氣勢與全隊沸騰的凝聚力，阿根廷正朝著金盃目標強勢邁進。