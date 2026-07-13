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自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

▲挪威前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）在「2打1」機會選擇自幹沒傳給空檔的哈蘭德（Erling Haaland）賽後被罵爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）在「2打1」機會選擇自幹沒傳給空檔的哈蘭德（Erling Haaland）賽後被罵爆。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽，大黑馬挪威隊在延長賽後以1比2惜敗給英格蘭隊，遺憾無緣4強。但比賽中，前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）在一次「2打1」機會選擇「自幹」，未傳給身旁空檔的超級神鋒哈蘭德（Erling Haaland）導致攻勢遭阻。賽後引來大批球迷湧入社群出征。對此，索爾洛特受訪時首度解釋當下未傳球的原因。

當時挪威以1比0領先，中場核心厄德高（Martin Ødegaard）送出一記精準直塞球，讓索爾洛特與哈蘭德在禁區前沿面對英格蘭中後衛斯通斯（John Stones）形成絕對的「2打1」局面。然而，索爾洛特並未選擇橫傳，反而放慢腳步企圖親自過掉斯通斯，最終起腳射門遭正面封阻，被門將皮克福德（Jordan Pickford）直接沒收。

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這記進球機會的流失代價慘重，僅僅3分鐘後，英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）就踢進追平球，前英格蘭傳奇前鋒希勒（Alan Shearer）在轉播中痛批：「索爾洛特本應更早加速將球傳給哈蘭德。但他選擇不這麼做，隨後便失去了傳球空間，直接跑進了防守人堆裡。」

面對排山倒海的自私指責，效力於西甲馬德里競技的索爾洛特在賽後解釋：「我停下球並抬頭看，然後我發現斯通斯封堵了那條傳球路徑。隨後我多帶了一步，真是太可惜了。我在等待他的動作，而不是迫使他做出動作。」

▲挪威前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）。（圖／達志影像／美聯社）

他堅稱自己最初的首要意圖是傳給哈蘭德，「在那種情況下，我唯一想做的就是傳給埃爾林（哈蘭德）。但當時感覺傳球路線已經沒了，所以我決定自己射門。」

對此，挪威總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）則認為高溫濕熱並非主因，直言勝負僅在毫釐之間：「亞歷克斯（索爾洛特）全速衝刺了40至50公尺，然後他在尋找傳給埃爾林（哈蘭德）的確切時間點。他沒找到那個點，隨後機會就溜走了，這就是決定生死的邊際效應。」

儘管以1比2遭到逆轉的結局令人苦澀，但挪威仍寫下了自1998年以來首度晉級世界盃會內賽、並一舉闖入8強的隊史歷史性最佳成績。在個人數據方面，超級神鋒哈蘭德以7個進球結束本屆賽事，僅次於目前各以8球領跑的梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappé）之列；相較之下，索爾洛特在本屆賽事出賽5場皆掛零，未留下任何進球與助攻，此役關鍵時刻的致命抉擇，無疑讓他的首次世界盃之旅留下了無盡的遺憾。

關鍵字： 挪威世界盃哈蘭德索爾洛特英格蘭逆轉2026世足

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