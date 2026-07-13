大谷翔平日美350轟也救不了！道奇3連敗　本季首次系列賽遭橫掃

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平13日（台灣時間）在前半季最終戰敲出本季第22轟，達成日美職棒通算350轟里程碑，單場4打數2安打、貢獻1打點。不過道奇最終仍以3比5遭響尾蛇逆轉，苦吞3連敗，也首度在本季系列賽遭到橫掃。

道奇賽前是大聯盟30隊中唯一尚未在3場以上系列賽被橫掃的球隊，未料在主場面對國聯西區排名第2的響尾蛇連輸3場，以61勝36敗、勝差11.5場結束前半季。

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大谷此役擔任先發第1棒、指定打擊，首局面對菜鳥左投布拉特（Mitch Bratt），鎖定第一球89.1英里（約143公里）的直球，轟向中外野左側看台。這發全壘打擊球初速111.8英里（約180公里）、仰角33度，飛行距離437英尺（約133.2公尺）。

這是大谷本季第22轟，也是日美職棒通算第350轟，其中日本職棒48轟、大聯盟302轟，成為繼松井秀喜之後，第2位達成此里程碑的日本球員。這也是他本季第9支、生涯第33支首局首打席全壘打，距離鈴木一朗保持的日本球員最多37支紀錄還差4支。

大谷3局下再敲右中外野二壘安打，隨後靠艾德曼適時安打跑回第3分。不過他第3打席擊出捕手前滾地球後全力衝向一壘，跑過壘包後煞車動作顯得不太自然，左膝傷勢仍受到關注。

道奇原本握有3分領先，5局上卻因中外野手帕赫斯（Andy Pages）發生接球失誤等狀況，被響尾蛇追至僅剩1分差；6局上三壘手蒙西（Max Muncy）再出現守備失誤，讓對手趁勢完成逆轉。道奇打線自4局起未再得分，最終以3比5落敗，帶著3連敗結束前半季。