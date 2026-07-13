狂言「100%讓梅西沉睡」！英格蘭前國腳稱：我們的速度太快了

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

前英格蘭國腳喬科爾（Joe Cole）近日在訪談中狂飆垃圾話，直言三獅軍團在世界盃4強強碰阿根廷，將「100%讓球王梅西（Lionel Messi）沉睡」。他更預言英格蘭必闖決賽，並靠著絕對的速度優勢摧毀阿根廷，這番充滿挑釁的言論立刻引發全球足壇與球迷的熱烈論戰。

100%鎖死球王！退役名將放話沒在怕

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面對當代傳奇梅西，喬科爾絲毫沒有展現敬畏之心。在談到英格蘭與阿根廷在世界盃正面對決時，喬科爾自信爆棚地表示：「梅西第一次對上英格蘭？我們會讓他沉睡，我們100%會讓他睡著。」這番超狂發言迅速在各大社群發酵，部分英格蘭球迷大讚他的霸氣與自信，但多數中立球迷則嘲諷他過於狂妄，認為在球場上低估梅西絕對會付出慘痛代價。

????????️ ????????????: Joe Cole: "Messi facing England for the first time? We are going to put him to sleep. We are going to put him to sleep, 100%."



"I am saying it right now, England will reach the World Cup Final. We have too much pace for Argentina's strengths, we are going to beat… pic.twitter.com/cWKk74uM08 — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 12, 2026

速度戰決勝負？點出摧毀阿根廷關鍵

除了針對梅西個人，喬科爾更對英格蘭的整體戰力充滿信心。「我現在就敢說，英格蘭會打進世界盃決賽。」他進一步分析兩軍對陣的戰術差異，直言英格蘭擁有的「速度」，對於阿根廷的強項來說實在太過致命。「我們會擊敗他們，我骨子裡就能強烈感覺到這點。」從多元戰術角度來看，英格蘭邊路快馬的衝擊力確實是防線的一大威脅，但阿根廷在中場的控制力與節奏掌握同樣不容小覷，這勢必將成為一場風格迥異的頂尖對決。

歷史宿怨再起！英阿大戰未演先轟動

這番言論之所以能掀起如此巨大的波瀾，正是因為英格蘭與阿根廷在足球史上充滿了剪不斷理還亂的宿怨。從1986年馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」，到1998年貝克漢（David Beckham）的紅牌風波，兩國只要在世界盃相遇，永遠不缺戲劇張力。如今喬科爾在賽外率先點燃戰火，無疑讓全球大眾對這場潛在的「英阿大戰」期待值拉到最高點。