運動雲

>

狂言「100%讓梅西沉睡」！英格蘭前國腳稱：我們的速度太快了

▲▼阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

前英格蘭國腳喬科爾（Joe Cole）近日在訪談中狂飆垃圾話，直言三獅軍團在世界盃4強強碰阿根廷，將「100%讓球王梅西（Lionel Messi）沉睡」。他更預言英格蘭必闖決賽，並靠著絕對的速度優勢摧毀阿根廷，這番充滿挑釁的言論立刻引發全球足壇與球迷的熱烈論戰。

100%鎖死球王！退役名將放話沒在怕

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對當代傳奇梅西，喬科爾絲毫沒有展現敬畏之心。在談到英格蘭與阿根廷在世界盃正面對決時，喬科爾自信爆棚地表示：「梅西第一次對上英格蘭？我們會讓他沉睡，我們100%會讓他睡著。」這番超狂發言迅速在各大社群發酵，部分英格蘭球迷大讚他的霸氣與自信，但多數中立球迷則嘲諷他過於狂妄，認為在球場上低估梅西絕對會付出慘痛代價。

速度戰決勝負？點出摧毀阿根廷關鍵

除了針對梅西個人，喬科爾更對英格蘭的整體戰力充滿信心。「我現在就敢說，英格蘭會打進世界盃決賽。」他進一步分析兩軍對陣的戰術差異，直言英格蘭擁有的「速度」，對於阿根廷的強項來說實在太過致命。「我們會擊敗他們，我骨子裡就能強烈感覺到這點。」從多元戰術角度來看，英格蘭邊路快馬的衝擊力確實是防線的一大威脅，但阿根廷在中場的控制力與節奏掌握同樣不容小覷，這勢必將成為一場風格迥異的頂尖對決。

歷史宿怨再起！英阿大戰未演先轟動

這番言論之所以能掀起如此巨大的波瀾，正是因為英格蘭與阿根廷在足球史上充滿了剪不斷理還亂的宿怨。從1986年馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」，到1998年貝克漢（David Beckham）的紅牌風波，兩國只要在世界盃相遇，永遠不缺戲劇張力。如今喬科爾在賽外率先點燃戰火，無疑讓全球大眾對這場潛在的「英阿大戰」期待值拉到最高點。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！談本土資格搖頭：9年太久了

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

熱門新聞

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

24強奪冠機率、運彩賠率出爐

3世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

4延長致勝破門　小蜘蛛卻說屬於梅西

5大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4

最新新聞

1灣區詹皇機率下滑？勇士派最強說客

2林安可雙響砲後喊「長打力是特色」

3韓職明星賽變裝秀遛狗、孫悟空都來了

4西班牙金童挑釁　法國後衛說不怕

5梅西慈父笑瘋傳！

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366