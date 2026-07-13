鄭宗哲代跑踩回追平分　紅襪客場9戰全勝寫49年紀錄

▲鄭宗哲。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪13日（台灣時間）作客大都會，鄭宗哲9局上代跑出賽，跑回關鍵追平分。雙方激戰至延長賽，塞格勒（Anthony Seigler）10局上敲出致勝高飛犧牲打，率領紅襪以3比2逆轉，豪取9連勝。

紅襪前8局僅敲出2支安打，一度以0比2落後。9局上，拉斐拉（Ceddanne Rafaela）率先敲安展開反攻，岡薩雷茲（Romy Gonzalez）的滾地球造成游擊手林多（Francisco Lindor）失誤，鄭宗哲隨即上場代跑。蒙納斯特里奧（Andruw Monasterio）在滿壘時選到保送擠回1分，杜蘭（Jarren Duran）再敲右外野安打，送回鄭宗哲扳平比數。

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延長10局上，紅襪由吉田正尚擔任突破僵局跑者，王康納（Connor Wong）成功犧牲短打將他送上三壘，塞格勒隨後擊出左外野高飛犧牲打超前，最終紅襪以3比2獲勝。鄭宗哲此戰沒有打擊機會，目前大聯盟打擊率為.296。

根據大聯盟官網報導，紅襪完成客場9連戰全勝，這是隊史第2次締造此紀錄，也是自1977年以來首見；客場9連勝並列隊史單季第2長紀錄。

紅襪自6月25日起打出14勝2敗佳績，進入明星賽休兵期前，在美聯外卡競爭中僅落後半場。

這也是紅襪本季44場打完8局仍落後的比賽中，首度完成逆轉。代理總教練崔西（Chad Tracy）賽後直言，原本只希望客場之旅贏下3個系列賽，沒想到最終9戰全勝。