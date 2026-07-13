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姆巴佩挑戰連兩屆穿金靴　梅西21球紀錄高懸！最新射手榜一次看

▲▼梅西、姆巴佩、凱恩、貝林漢姆。（組合圖／達志影像／美聯社）

▲目前四強確定，讓金靴之爭白熱化。（組合圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃四強出爐，金靴獎之爭進入最高潮！阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與法國天才姆巴佩（Kylian Mbappe）目前同以8顆進球並列射手榜第一。兩人不僅帶領球隊挺進四強，更將在接下來的兩場賽事中，為象徵最強射手的金靴榮耀展開頂尖對決。

姆巴佩挑戰連霸霸業　梅西連9場進球紀錄中斷

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姆巴佩在八強對陣摩洛哥的比賽中展現驚人天賦，踢進一記漂亮進球，這不僅是他本屆賽會的第8球，更讓他以27歲之姿，將個人世界盃通算進球數推升至史上第二的20球。上屆勇奪金靴的他，目前正將目光瞄準史無前例的「連續兩屆金靴獎」神級紀錄。

反觀握有史上最多21顆進球紀錄的梅西，在八強面對瑞士時意外繳白卷，也讓他從上屆16強開始、連續9場破門的超狂紀錄畫下休止符。

▲▼ 。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲目前美加墨世界盃的進球榜。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

英格蘭雙星6球緊追　哈蘭德7球飲恨出局

除了兩大巨星，英格蘭陣中的凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）也正伺機而動。兩人在本屆賽事皆已斬獲6球、並列第4。

貝林漢姆在八強對挪威時「梅開二度」展現火燙腳感；而曾在2018年奪下金靴的凱恩，更期盼能成為史上首位兩度獲此殊榮的球員。至於挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）雖狂轟7球暫居第3，但因球隊止步八強，已確定退出金靴爭奪戰。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

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