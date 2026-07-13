辜仲諒任期屆滿將交棒　林華韋證實有意角逐棒協理事長

▲林華韋。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華民國棒球協會理事長辜仲諒今年任期屆滿，預計在9月名古屋亞運結束後交棒，新任理事長人選也逐漸浮上檯面。現任副理事長林華韋證實有意角逐，棒協改選由會員自主決定。

辜仲諒於2018年5月以中信慈善基金會董事長身分參選棒協理事長並當選，2022年任期屆滿後連任。根據《國民體育法》第39條規定，特定體育團體理事長連任以一次為限，因此他在本屆任期結束後將卸下職務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

辜仲諒目前同時擔任亞洲棒球總會（BFA）會長，儘管棒協理事長即將改選，仍預計出席9月舉行的名古屋亞運棒球賽事，並於賽事結束後完成交棒。

隨著改選時程逼近，接任人選引發討論。前經濟部長郭智輝先前曾被媒體點名，林華韋則憑藉長年棒球資歷及在台灣棒壇的影響力，被視為合適人選之一。

根據《中央社》報導，林華韋受訪時並未否認有意角逐新任理事長，並表示，「我想，身為棒球人，若有機會就嘗試。」棒協則澄清，近日並未召開任何討論新任理事長人選的會議，改選也有固定程序，須先經會員大會選出理事，再由理事推舉常務理事及新任理事長。棒協表示，理事長改選屬於會員自主，協會將維持中立立場，尊重會員的決定與選擇。改選預計於8月初舉行，至於新任理事長正式就任時間，目前仍未確定。