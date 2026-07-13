運動雲

>

辜仲諒任期屆滿將交棒　林華韋證實有意角逐棒協理事長

▲▼中華職棒富邦悍將球團顧問林華韋。（圖／記者湯興漢攝）

▲林華韋。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華民國棒球協會理事長辜仲諒今年任期屆滿，預計在9月名古屋亞運結束後交棒，新任理事長人選也逐漸浮上檯面。現任副理事長林華韋證實有意角逐，棒協改選由會員自主決定。

辜仲諒於2018年5月以中信慈善基金會董事長身分參選棒協理事長並當選，2022年任期屆滿後連任。根據《國民體育法》第39條規定，特定體育團體理事長連任以一次為限，因此他在本屆任期結束後將卸下職務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

辜仲諒目前同時擔任亞洲棒球總會（BFA）會長，儘管棒協理事長即將改選，仍預計出席9月舉行的名古屋亞運棒球賽事，並於賽事結束後完成交棒。

隨著改選時程逼近，接任人選引發討論。前經濟部長郭智輝先前曾被媒體點名，林華韋則憑藉長年棒球資歷及在台灣棒壇的影響力，被視為合適人選之一。

根據《中央社》報導，林華韋受訪時並未否認有意角逐新任理事長，並表示，「我想，身為棒球人，若有機會就嘗試。」棒協則澄清，近日並未召開任何討論新任理事長人選的會議，改選也有固定程序，須先經會員大會選出理事，再由理事推舉常務理事及新任理事長。棒協表示，理事長改選屬於會員自主，協會將維持中立立場，尊重會員的決定與選擇。改選預計於8月初舉行，至於新任理事長正式就任時間，目前仍未確定。

關鍵字： 棒協改選林華韋辜仲諒名古屋亞運棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！談本土資格搖頭：9年太久了

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

苗可麗戴6千萬珠寶扛北影主持　準備好「以A-LIN為榜樣」

熱門新聞

自幹不傳哈蘭德淪罪人！挪威前鋒索爾洛特終於解釋原因

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

24強奪冠機率、運彩賠率出爐

3世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

4延長致勝破門　小蜘蛛卻說屬於梅西

5大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4

最新新聞

1灣區詹皇機率下滑？勇士派最強說客

2林安可雙響砲後喊「長打力是特色」

3韓職明星賽變裝秀遛狗、孫悟空都來了

4西班牙金童挑釁　法國後衛說不怕

5梅西慈父笑瘋傳！

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366