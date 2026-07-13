大谷翔平首打席炸裂！鈴木一朗紀錄M4　133公尺特大彈讓球迷驚呆

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平13日（台灣時間）在前半季最終戰火力全開，首局鎖定第一球轟出本季第22發全壘打，達成日美職棒通算350轟里程碑，第2打席再敲二壘安打。這也是他大聯盟生涯第33支首局首打席全壘打，距離鈴木一朗保持的日本球員最多紀錄僅差4支。

大谷此役在主場迎戰響尾蛇，擔任先發第1棒、指定打擊。首局面對先發投手布拉特（Mitch Bratt），鎖定第一球、球速約150公里的直球強勢出棒，將球轟進中外野左側看台。

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這發全壘打擊球初速111.8英里（約180公里）、仰角33度，飛行距離437英尺（約133.1公尺）。大谷效力日本火腿期間累積48轟，在天使敲出171轟，加盟道奇後已有131轟，於職業生涯第14個球季完成日美通算350轟。

大谷本季已經9度在首局首打席開轟，距離去年締造的個人單季最多12支還差3支；距離重砲舒瓦伯2024年創下的大聯盟單季最多15支紀錄，則還差6支。

他加盟道奇後累積27支首局首打席全壘打，距離貝茲（Mookie Betts）保持的隊史最多32支還差5支，並逐漸逼近洛佩斯排名隊史第2的28支。

大谷第2打席再將球掃向右中外野形成二壘安打，不過跑向二壘時明顯放慢速度，煞車動作看來略顯吃力，引起球迷擔憂。

大谷近期受到左膝發炎及積水困擾，預計在此役結束後接受抽取積水治療，也因此確定辭退15日登場的明星賽。即使帶傷出賽，他仍轟出133公尺特大彈，讓日本球迷驚呼，「他膝蓋真的有傷嗎？」還有人開玩笑表示，「既然左膝痛得不能跑，那就直接打全壘打吧！」

大谷本季明星賽票選獲得兩聯盟最高票，原本將連續6年、第6度參賽，如今將利用明星賽休兵期間專心治療，為下半季做準備。