運動雲

>

熱火全明星砍將轉戰風城　鮑威爾喊話要當公牛真領袖

▲熱火得分王鮑威爾由於右側腹股溝拉傷，將至少休兵1周。（圖／達志影像／美聯社）

▲39歲的梅西至今仍是世界足壇巔峰球星。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季在邁阿密熱火打出生涯代表作，不僅首度入選全明星賽，更繳出場均21.7分、3.5籃板、2.5助攻、1.1抄截，外帶38%三分球命中率的頂尖數據。33歲的砍將鮑威爾（Norman Powell）談到新東家的角色定位時，直言自己渴望已久成為領袖，也將堅持以正確的方式打球。

在今夏自由市場開啟後，鮑威爾迅速成為各隊追逐目標，最終他確定與芝加哥公牛達成協議，將以2年4500萬美元（約台幣14.3億元）的價碼轉戰風城，他也公開喊話，準備好要承擔起球隊的領袖重任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上賽季在南灘展現強大火力，鮑威爾憑藉高效的得分表現，證明自己仍處於巔峰狀態。在確定披上公牛戰袍後，這位當打之年的得分好手，也談到了自己對於新東家的期待與角色定位。

鮑威爾坦言，這是一個他渴望已久的機會，「我一直希望能成為一名敢於發聲的領袖，並透過場上的表現以身作則，這是我一直想要的挑戰。」

對於外界關注的球權分配問題，鮑威爾則展現出成熟的比賽解讀能力，他強調，「我從不需要單場出手25次才能打出影響力，我會融入比賽節奏，堅持用正確的方式打球。我知道這群年輕球員面前有很棒的機會，我會盡我所能協助他們。」

公牛在簽下鮑威爾後，不僅獲得了一名穩定的外線狙擊手，更為陣中年輕核心找來了具備實戰經驗的老大哥。新賽季鮑威爾將如何帶領風城軍團重返榮耀，也成為球迷關注的焦點。

關鍵字： NBA鮑威爾Norman Powell公牛熱火

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

15次成功過人、21次關鍵傳球　39歲梅西續寫鬼神紀錄

15次成功過人、21次關鍵傳球　39歲梅西續寫鬼神紀錄

「無敵艦隊」4強交鋒法國　西班牙主帥：我們是法軍剋星

「無敵艦隊」4強交鋒法國　西班牙主帥：我們是法軍剋星

如何封鎖梅西？埃及主帥曝秘訣　「10號心理戰」禁提大名

如何封鎖梅西？埃及主帥曝秘訣　「10號心理戰」禁提大名

貝林漢姆成英格蘭新王者！　前輩盛讚：比傑拉德有王者霸氣

貝林漢姆成英格蘭新王者！　前輩盛讚：比傑拉德有王者霸氣

宿命對決！首戰「三獅軍團」英格蘭　梅西：這感覺格外美好

宿命對決！首戰「三獅軍團」英格蘭　梅西：這感覺格外美好

快訊／公鹿狂撒4年20.5億台幣　射手小崔特完成續約

快訊／公鹿狂撒4年20.5億台幣　射手小崔特完成續約

不爽了！挪威超前分慘被VAR沒收　哈蘭德老爸怒嗆：裁判贏了

不爽了！挪威超前分慘被VAR沒收　哈蘭德老爸怒嗆：裁判贏了

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

比肩馬拉度納　英格蘭貝林漢姆單屆狂進6球寫2大神紀錄

比肩馬拉度納　英格蘭貝林漢姆單屆狂進6球寫2大神紀錄

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人

熱門新聞

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

延長賽致勝破門　「小蜘蛛」阿瓦雷斯卻說一切都屬於梅西

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

讀者回應

﻿

熱門新聞

14強奪冠機率、運彩賠率出爐

2世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

3延長致勝破門　小蜘蛛卻說屬於梅西

4梅西不滿裁判怒嗆：不要對我不尊重！

5索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

最新新聞

1全明星砍將轉戰公牛　鮑威爾要當真領袖

2本屆15次成功過人　梅西續寫神紀錄

34強交鋒　西班牙主帥：我們是法國剋星

4封鎖梅西　埃及主帥曝「10號心理戰」

5德保拉想在兄弟退休！嘆本土資格太久

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

中信兄弟涼水祭爆爭議！啦啦隊衣宸遭「水槍噴臉」不忍了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

鄭秀文請許志安當嘉賓！　牽手對唱：我不想一個人

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366