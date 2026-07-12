熱火全明星砍將轉戰風城　鮑威爾喊話要當公牛真領袖

▲39歲的梅西至今仍是世界足壇巔峰球星。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季在邁阿密熱火打出生涯代表作，不僅首度入選全明星賽，更繳出場均21.7分、3.5籃板、2.5助攻、1.1抄截，外帶38%三分球命中率的頂尖數據。33歲的砍將鮑威爾（Norman Powell）談到新東家的角色定位時，直言自己渴望已久成為領袖，也將堅持以正確的方式打球。

在今夏自由市場開啟後，鮑威爾迅速成為各隊追逐目標，最終他確定與芝加哥公牛達成協議，將以2年4500萬美元（約台幣14.3億元）的價碼轉戰風城，他也公開喊話，準備好要承擔起球隊的領袖重任。

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上賽季在南灘展現強大火力，鮑威爾憑藉高效的得分表現，證明自己仍處於巔峰狀態。在確定披上公牛戰袍後，這位當打之年的得分好手，也談到了自己對於新東家的期待與角色定位。

鮑威爾坦言，這是一個他渴望已久的機會，「我一直希望能成為一名敢於發聲的領袖，並透過場上的表現以身作則，這是我一直想要的挑戰。」

對於外界關注的球權分配問題，鮑威爾則展現出成熟的比賽解讀能力，他強調，「我從不需要單場出手25次才能打出影響力，我會融入比賽節奏，堅持用正確的方式打球。我知道這群年輕球員面前有很棒的機會，我會盡我所能協助他們。」

公牛在簽下鮑威爾後，不僅獲得了一名穩定的外線狙擊手，更為陣中年輕核心找來了具備實戰經驗的老大哥。新賽季鮑威爾將如何帶領風城軍團重返榮耀，也成為球迷關注的焦點。