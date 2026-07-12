15次成功過人、21次關鍵傳球　39歲梅西續寫鬼神紀錄

▲39歲的梅西至今仍是世界足壇巔峰球星。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽8強淘汰賽火熱開打，「藍白軍團」阿根廷在當家球王梅西（Lionel Messi）領軍下，展現強大宰制力，最終以3比1擊敗瑞士，順利挺進最終4強，下一戰將與「三獅軍團」英格蘭展開夢幻對決。即便已屆39歲高齡，梅西此戰再度證明自己仍是球場上的絕對核心，多項數據甚至與奪冠的2022年巔峰時期平起平坐，表現令人嘖嘖稱奇。

面對瑞士的頑強抵抗，阿根廷此役靠著流暢的團隊配合與球星個人能力突圍，其中靈魂人物梅西的表現依舊是全場焦點。根據《Squawka》統計，39歲的梅西在本屆賽事至今已完成15次成功過人，在所有球員中僅次於西班牙天才少年亞馬爾（Lamine Yamal）的21次，以及巴西球星維尼修斯（Vinicius Junior ）的16次，展現寶刀未老的盤球破壞力。

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更驚人的是，梅西在進攻端的創造力完全沒有因為年齡增長而退化。數據顯示，梅西本屆至今已送出21次「關鍵傳球」並創造7次得分良機，這兩項指標性數據皆高居大會第一位，且巧合地與他在2022年卡達世界盃奪冠時的數據完全相同。

此外，梅西本屆賽事目前累積繳出8進球、2助攻，總計製造10球的超狂表現，也追平了上屆（7進球、3助攻）製造10球的紀錄。在梅西近乎「複製貼上」的鬼神級發揮下，阿根廷距離衛冕之路僅差最後兩步。

阿根廷順利挺進4強後，接下來將遭遇傳統勁旅英格蘭，這場「英阿大戰」不僅是經典宿敵對決，更是梅西能否率領藍白軍團連兩屆闖入決賽的關鍵之戰，全球球迷都在拭目以待。

▲梅西本屆世界盃表現依舊極為亮眼。（圖／達志影像／美聯社）