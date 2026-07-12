「無敵艦隊」4強交鋒法國　西班牙主帥：我們是法軍剋星

▲西班牙總教練德拉富恩特強調是「法國剋星」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

歐陸兩大足球傳統強權西班牙、法國，即將在台灣時間15日凌晨3點於2026世界盃4強準決賽狹路相逢，爭奪最終冠軍戰門票。這場萬眾矚目的「頂尖對決」開踢前，「無敵艦隊」西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）展現強大自信，強調西班牙是目前世界上唯一能對法國取得2連勝的球隊，更直言這絕對不是巧合。

西班牙與法國近年來的交手紀錄，確實讓西班牙佔據心理優勢。2024年歐洲國家盃4強賽，西班牙先是以2比1力克高盧雄雞；隨後的2025年歐洲國家聯賽4強，雙方更上演進球大戰，最終西班牙以5比4再度勝出。值得注意的是，這兩場關鍵勝仗，法國都是由超級球星姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍的最強陣容出擊，但最終都由西班牙帶走勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

德拉富恩特對此表示，「我們是世界上唯一一支能對法國取得2連勝的國家隊，這絕對不是巧合。」展現出對子弟兵的高度信任。

外媒分析指出，西班牙目前的關鍵本錢在於深厚的「板凳深度」，先發與替補球員之間的實力落差極小，這讓教練團在面對不同對手時，能更靈活地進行陣型與人員調度。此外，西班牙不再僅僅執著於標誌性的快速短傳控球，如今更融入了穩守快攻等多樣化戰術，踢法更顯多元且難以捉摸。

面對即將到來的生死戰，德拉富恩特認為球隊絕對有實力與法國一較高下，甚至再度取勝，但他也不忘強調心理素質的重要性。他坦言，「這是一場世界頂級國家隊之間的對決，雙方一定都背負著巨大壓力。我相信法國也和我們一樣，心裡多少會感到不安。」

▲西班牙超級新星亞馬爾在本屆賽事幫助無敵艦隊一路挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）