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如何封鎖梅西？埃及主帥曝秘訣　「10號心理戰」禁提大名

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲該如何在本屆世足賽封鎖梅西，成為4強其餘3隊最大課題。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「球王」梅西（Lionel Messi）領軍阿根廷風光挺進2026年美加墨世界盃最終4強，朝著衛冕連霸之路強勢邁進。究竟該如何封阻這位世界之王的進攻威力，也成為列強關注焦點。對此，16強淘汰賽差點爆冷擊敗阿根廷的埃及，其主帥哈桑（Hossam Hassan）就曝光了所謂「10號心理戰」，成為外界熱議焦點。

2026年美加墨世界盃16強淘汰賽，傳統勁旅埃及對陣衛冕軍阿根廷，埃及一度靠著強悍攻勢取得2球領先，眼看就要爆冷晉級，可惜下半場尾聲遭阿根廷連轟3球完成逆轉，最終遺憾止步16強。不過，埃及主帥哈桑賽前針對球王梅西祭出的「10號心理戰」，意外成為另類焦點。

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在這場攸關晉級的關鍵戰役中，埃及隊展現了強大的競爭力，一度讓衛冕軍陷入苦戰。根據埃及國家隊助理教練伊布拉希姆·哈桑（Ibrahim Hassan）近日接受《Kora Plus》採訪時爆料，總教練薩姆·哈桑為了消除球員對「世界球王」的恐懼，在賽前準備會議上祭出了特殊的心理戰術。

伊布拉希姆透露，「總教練在賽前嚴格下令，所有隊員在討論戰術或場上溝通時，絕對不能提到『梅西』這個名字，統一只能稱呼他為『10號球員』。」

之所以祭出這項特殊禁令，主因是薩姆·哈桑認為，「梅西」這三個字本身就帶有強大的威懾力，容易讓球員在心理層面產生畏懼感。他希望透過這種「去標籤化」的方式，讓球員意識到眼前的對手也只是另一名普通的運動員，進而卸下心理包袱，在場上敢於和球王展開一對一正面對決。

事實上，這項細膩的心理調適一度收到了奇效，埃及隊在場上展現出的韌性確實讓阿根廷驚出一身冷汗。雖然最終阿根廷仍靠著強大實力挺進4強，且梅西也成功破網，但埃及隊的表現已贏得尊重。

據助理教練透露，哈桑賽後在更衣室內仍激動不已，甚至大喊，「我們差一點就宰了阿根廷！」這場別出心裁的「10號心理戰」，無疑為往後世界足壇如何應對超級巨星，提供了一個全新的戰術視角。

▲埃及主帥哈桑力（Hossam Hassan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃及主帥哈桑暴露其「10號心理戰」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足4強世界盃埃及梅西Lionel Messi

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