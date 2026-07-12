德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！談本土資格搖頭：9年太久了

記者王真魚／新北報導

中信兄弟洋投德保拉12日對富邦悍將先發5局無失分，拿下本季第5勝，同時收下中職生涯第76勝，不僅追平風神保持的兄弟隊史洋投最多勝紀錄，也在聯盟洋投勝投榜並列第10。賽後受訪時，他首度鬆口，希望能夠一路留在兄弟直到退休，不過談到取得本土球員資格的規定時，卻忍不住直呼：「真的太久了。」

生涯76勝追平風神 德保拉：每一勝都很重要

德保拉此役僅用71球完成5局投球，被敲2支安打、送出4次三振，退場時球隊已取得大幅領先。談到達成生涯第76勝里程碑，他坦言，賽前並不知道自己已經躋身聯盟洋投勝投榜前10名。

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「每一場比賽對我來說都很重要，也都很有意義。」德保拉表示，「老實說，在你們告訴我之前，我並不知道自己已經成為聯盟史上勝投前10名的洋將，但無論如何，每一場勝利都很重要。」

「希望穿兄弟球衣退休」 這個念頭從2025年就開始

德保拉2019年加盟兄弟，如今已在台灣邁入第7個球季。當被問到是否希望未來持續留在兄弟時，他毫不猶豫地給出答案。

「當然想。」德保拉表示，「我已經在兄弟待了7年，希望可以一直留在這裡，把職業生涯畫下句點。我不會想去其他球隊，如果可以的話，我希望能穿著兄弟球衣退休。」

他進一步透露，這個念頭其實並非最近才出現，而是從去年便已經開始萌生。

「這個想法是從2025年開始的。」德保拉笑說，「至於什麼時候退休，就交給上帝決定。如果上帝希望我再投5年，那我就再投5年，但不管什麼時候退休，我都希望是在兄弟。」

本土資格直呼太久 德保拉：6年就差不多

不過，談到是否想成為繼伍鐸之後，下一位取得本土球員資格的洋將，德保拉卻忍不住搖頭。

「太久了。」他笑著說。

德保拉認為，目前中職規定洋將必須累積9個球季才能取得本土資格，門檻確實偏高，「我覺得如果連續6年，每年投超過140、150局，這樣就差不多了。」

他也直言，許多洋將來台時都已經超過30歲，「如果32歲才來台灣，還要等9年才能取得資格，到時候都已經40、41歲了。」

感謝佛斯特、丘昌榮耐心等待 熬過低潮成就今天

回顧自己的旅台生涯，德保拉坦言並非一路順遂。他透露，當年效力日本獨立聯盟期間曾接受肩膀手術，加盟兄弟初期仍處於復健與調整階段，因此開季表現並不理想。

「那時候肩膀開過刀，來台灣時還在找回比賽感覺。」德保拉說，「我很感謝當時的投手教練佛斯特，以及總教練丘昌榮，他們對我非常有耐心，願意給我時間調整，後來的事情大家都知道了。」

去年受到傷勢影響的他，今年甚至從二軍出發，不過他始終相信自己能夠重新站起來。

「人在低潮時，心理一定要夠強大。」德保拉表示，「受傷是每個人都可能遇到的事，但不能因此低頭，必須繼續努力，因為我們知道自己擁有什麼能力。」

大比分反而不習慣 德保拉：我比較喜歡1比0、2比0

談到隊友今天開賽就灌進大量分數，德保拉反而笑稱，自己其實比較喜歡投低比分的比賽。

「有時候隊友太早得很多分，反而容易讓投手放鬆。」他說，「我比較喜歡1比0、2比0這種接近的比賽，因為那樣我會更專注。」

德保拉也強調，富邦打線並不好對付，因此即使球隊早早取得領先，他仍不敢大意，「富邦的打者很有能力，所以我不能鬆懈。」

訪問尾聲，德保拉突然被問到，這一回拿MVP是否要請星巴克，他傲嬌地用英文夾雜中文說道：「Every time buy 星巴克，and next game no wins.」逗得現場媒體大笑。

▲德保拉 。（圖／記者王真魚攝）

