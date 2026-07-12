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平野贏球後先對頭部觸身說抱歉　9局亂流很好奇一件事

記者王真魚／新北報導

中信兄弟12日以8比2擊敗富邦悍將，先發洋投德保拉主投5局無失分，收下本季第5勝，也是他中職生涯第76勝，追平風神保持的兄弟隊史洋投最多勝紀錄，在聯盟生涯勝投榜則並列第10。總教練平野惠一賽後除了談到德保拉的狀況，也特別對江忠城登板後的頭部觸身球表達歉意，甚至點出9局投手配球上的疑問。

兄弟打線此役火力全開，全場敲出14支安打，黃韋盛單場3支二壘安打、包辦3分打點，江坤宇則繳出「鐵支」4安演出。談到前半段的攻勢，平野表示，球隊從比賽一開始就掌握節奏。

「今天打線真的有串聯起來，尤其在前半段，幾乎每一局都有得分、有攻勢。」平野說，「我們一直都能照著自己的節奏比賽，整體來說，今天打線的表現真的很不錯。」

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德保拉此役僅用71球完成5局投球，被敲2支安打、送出4次三振，沒有失分。對於為何提前換投，平野表示，這是教練團與投手本人討論後共同做出的決定。

「跟教練團討論過後，最後決定讓他投完5局就退場。」平野表示。

▲▼ 德保拉、平野惠一 。（圖／記者王真魚攝）

▲平野惠一 。（圖／記者王真魚攝）

不過，比起勝利本身，平野賽後更掛念的是6局下接替登板的江忠城。江忠城登板後面對首名打者葉子霆，第一球就擊中對方頭部，讓平野第一時間表達歉意。

「真的非常抱歉。」平野坦言，「看到球打到對方頭部，真的很擔心他的狀況。」

比賽尾聲，兄弟原本以8比1領先，但9局下牛棚卻出現亂流。王凱程接連被敲安打失分，還在兩出局後被攻占滿壘，所幸最後三振張育成，驚險守住勝利。

談到當時的投球內容，平野直言，自己在休息室裡最大的疑問，就是投手為何遲遲不使用變化球。

「我其實不太明白，為什麼沒有用變化球。」平野說，「等一下我也想去問問他。」

平野認為，如果適時搭配變化球，應該能更有效壓制打者，「投手必須創造出讓打者不知道下一球會是什麼球種的狀況，這樣才能取得優勢。」

關鍵字： 中信兄弟德保拉平野惠一黃韋盛觸身球影音

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