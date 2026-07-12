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隊友3失誤也不慌！威能帝7局穩住戰局　自評目前僅恢復8成

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿12日以6比1擊敗台鋼雄鷹，拿下近期4連勝，王牌洋投威能帝繳出7局僅失1分非自責分的優質內容，獲選單場MVP；談到傷後恢復狀況，他自評目前大約只有8成，隨後更表示，「等到100％，我可以投到9局。」

威能帝此役先發7局用98球，被敲5支安打，送出3次三振、2次四壞球保送，唯一失分來自隊友守備失誤，並非自責分；儘管桃猿開賽前兩局就發生3次失誤，他仍穩住陣腳，沒有讓戰局進一步擴大。

談到身體狀況，威能帝透過翻譯表示，目前不論身體或肩膀都感覺相當良好，僅在首局稍微感到疲累；他推測，可能與颱風影響有關，前幾天無法按照原訂計畫進行正常傳接球，多少打亂備戰節奏，「除了第一局之外，其他都感覺滿好的。」

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面對隊友開賽接連發生失誤，威能帝沒有受到影響；他提及失誤本來就是比賽的一部分，自己能做的就是保持放鬆、維持平常心，也希望隊友不要因此背負壓力，能夠更自在地在場上比賽。

▲曾豪駒、威能帝。（圖／記者胡冠辰攝）

▲威能帝。（圖／記者胡冠辰攝）

桃猿前5局遭台鋼先發投手坎南壓制，直到6局下才靠安打串聯及對手失誤，一口氣攻下5分，從落後扭轉為5比1領先。

威能帝透露，熬過首局的疲勞後，反而逐漸找回能量與動力，心態上則是不斷告訴自己，再多投一局、再多撐兩局，盡可能延長投球局數幫助球隊。

進入7月後，威能帝連續兩場比賽都投滿7局，與上半季多次無法拉長局數的狀況形成對比；他坦言，上半季曾遭遇肩膀發炎，確實影響投球與續航力，如今健康狀況已明顯改善，也更有信心完成先發投手的任務。

「在健康的狀態下，我可以把自己的工作完成，幫助球隊，想辦法投更長的局數。」威能帝說，目前傷後狀態大約恢復至8成，當被問及完全恢復後能有何種表現時，他也自信喊話，「等到100％，我可以投到9局。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、台鋼雄鷹、坎南、威能帝、林泓育、道威聖影音

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