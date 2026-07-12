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貝林漢姆成英格蘭新王者！　前輩盛讚：比傑拉德有王者霸氣

▲英格蘭貝林漢姆單場梅開二度，完成本屆個人第6顆進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭新王者貝林漢姆，被前輩盛讚有傳奇名將傑拉德沒有的「王者霸氣」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

英格蘭超新星貝林漢姆（Jude Bellingham）在本屆世界盃的瘋狂表現，正持續震撼全球足壇！利物浦傳奇名將卡拉格（Jamie Carragher）今日在《每日電訊報》專欄撰文指出，貝林漢姆的宰制力甚至讓1990年世界盃的傳奇球星加斯居恩（Paul Gascoigne）顯得「平庸」。卡拉格更直言，貝林漢姆身上擁有一種連前隊長傑拉德（Steven Gerrard）都缺少的「王者霸氣」，這將是他成就偉大的關鍵。

卡拉格在英格蘭挺進世界盃4強後，毫不吝嗇地讚美貝林漢姆這位23歲的中場天才，「貝林漢姆在國際大賽的影響力，已經超越了以往任何一位英格蘭球員。隨著英格蘭在奪冠之路挺進，他極有可能被評為賽事最佳球員，這在星光熠熠的世界盃舞台是了不起的成就。」

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回顧歷史，加斯居恩在1990年義大利世界盃的表現曾讓全英格蘭瘋狂，但卡拉格犀利指出，儘管「加紮」擁有迷人技藝，卻未能在該屆賽事取得進球，無法像貝林厄姆那樣在關鍵時刻直接改寫比賽戰局。

對於英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）的用人調度，卡拉格也給予高度評價。他認為圖赫爾對貝林漢姆的管理堪稱「心理學大師」，透過適度的挑戰與激發，讓這位皇馬球星帶著「證明自己」的飢渴感踏上賽場。卡拉格強調，「只有最強大的教練，才敢於挑戰陣中的超級巨星。」

談到貝林漢姆與利物浦傳奇傑拉德的比較，卡拉格坦言，傑拉德雖然具備傳球、搶斷與進球的全能身手，但在國家隊時期似乎少了一點「傲氣」。

「傑拉德性格內斂，但貝林漢姆完全不同，他擁有一種『我屬於這裡、我就是最強』的霸氣。」卡拉格表示，「當他穿上皇馬球衣或英格蘭戰袍時，那種捨我其誰的心態，正是區分優秀球員與偉大球員的分水嶺。」

卡拉格更預言，貝林厄姆在場上展現的領袖氣質，讓他即便面對梅西（Lionel Messi）或姆巴佩（Kylian Mbappe）等頂級球星，也絕不會心懷畏懼，而是抱持著超越對手的信念握手致意。

目前英格蘭在本屆賽事的進球幾乎由貝林漢姆與隊長凱恩（Harry Kane）包辦，儘管這種高度依賴雙星的模式引發討論，但卡拉格認為，「當你有能力按意志改變比賽的球員在場上，一切皆有可能。」他最後更語出驚人表示，「如果凱恩退役，貝林厄姆將毫無疑問地繼承英格蘭史上最偉大球員的榮耀。」

▲英格蘭貝林漢姆單場梅開二度，完成本屆個人第6顆進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭貝林漢姆本屆已有6顆進球，是金靴獎大熱門。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足4強世界盃阿根廷英格蘭貝林漢姆傑拉德梅西Lionel Messi

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