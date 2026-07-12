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3次失誤險釀禍！桃猿6局猛攻救回勝局　曾總喊話路還很長

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿12日靠著6局下猛攻5分，終場以6比1逆轉擊敗台鋼雄鷹收下4連勝；儘管球隊近期氣勢正旺，總教練曾豪駒賽後仍保持謹慎，強調球季還有很長一段路要走，「就是一步一步來、一場一場來」，盼陣容逐漸整齊後，球隊走得更加穩定。

桃猿此戰前段守備並不理想，開賽前兩局就發生3次失誤，讓台鋼首局先馳得點；近期受到颱風及雨勢影響，賽程多次延後，被問及球員是否因休息天數較長而影響比賽狀態，曾豪駒坦言確實可能有影響，但強調這不能成為失誤的理由。

「當然有影響，但這也不是失誤的一個藉口。」曾總表示，雨後場地較為鬆軟，防守端確實必須特別注意，但雙方都處於相同條件，「這也是我們自己要去掌控的，想辦法把這個缺失做好，希望下一場大家能夠更專注，把該做的事情做好。」

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▲曾豪駒、威能帝。（圖／記者胡冠辰攝）

▲曾豪駒。（圖／記者胡冠辰攝）

王牌洋投威能帝此役先發7局，用98球被敲5支安打，送出3次三振及2次四壞球，唯一失分為非自責分；曾豪駒透露，威能帝開賽時狀況並非最佳，幾乎每局都讓打者上壘，加上賽中轉為炎熱天氣，可能對體力及投球節奏造成影響。

不過威能帝仍逐漸調整，連續化解台鋼攻勢，成功吃完7局；曾豪駒稱讚，「後續他也慢慢把自己的節奏、狀況找回來，今天其實是一個非常好的表現。」

桃猿打線前5局受到坎南壓制，直到6局下才全面爆發；陳晨威、道威聖及林泓育連續安打，加上台鋼守備失誤，桃猿一舉超前，隨後林子偉高飛犧牲打、宋嘉翔及林立接連敲回分數，單局灌進5分，將戰局徹底扭轉。

曾豪駒指出，球隊前幾局其實都有得分機會，只是沒有成功掌握，「大家就是把握每一次，過去的就重新再來，怎麼樣去尋求每一場、每一局的機會，把可以得分的機會掌握下來。」

休季加盟桃猿的道威聖，也在6局下敲出轉隊後首支安打，成為大局開端之一；曾豪駒認為，道威聖仍在熟悉聯盟投手及比賽節奏，前一場到本場比賽，揮擊狀況都還在調整階段。

「現在每一個投手對他來說都比較陌生，他要怎麼設定，把本來應有的實力慢慢展現出來。」曾豪駒提及，目前已經看到道威聖不錯的選球能力，也能將自己的好球帶控制得很好，相信隨著比賽經驗累積，表現會越來越好。

桃猿過去常靠著單局安打串聯大量取分，但上半季類似攻勢較為少見，近期打線則逐漸找回連貫性；曾豪駒最後期盼球員能趁著狀況不錯時，持續鞏固目前隊形，「希望這樣的狀況可以維持得越來越久。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、台鋼雄鷹、坎南、威能帝、林泓育、道威聖影音

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