德保拉5局無失分！江坤宇「鐵支」4安猛打　兄弟8比2賞悍將5連敗

記者王真魚／新北報導

中信兄弟12日作客新莊球場交手富邦悍將，先發投手德保拉繳出5局無失分好投，黃韋盛單場3安猛打賞、包辦3分打點，詹子賢也轟出本季第2支全壘打，率隊以8比2擊敗悍將，拿下近期2連勝。

兄弟首局就展開攻勢，張士綸率先敲出安打，王威晨遭觸身球保送後，岳東華擊出右外野三壘安打，一棒送回2分，幫助球隊取得領先。高宇杰隨後敲安上壘，張仁瑋再以高飛犧牲打添得1分，兄弟首局打完取得3比0優勢。

3局上，詹子賢鎖定悍將先發洋投魔力藍，一棒轟出中外野陽春砲，將比分擴大為4比0。4局上，黃韋盛在得點圈把握機會，擊出帶有1分打點的二壘安打，兄弟取得5比0領先。

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德保拉此役展現壓制力，主投5局僅被敲2支安打，送出4次三振，沒有失分，用71球完成任務，收下本季第5勝，防禦率降至1.73。

悍將直到7局下才靠王苡丞陽春砲打破鴨蛋，不過兄弟8局上再度發動攻勢。黃韋盛敲出單場第3支安打、送回2分，張士綸隨後補上適時安打，再添1分保險分，將比分拉開至8比1。

黃韋盛此役4打數敲出3支二壘安打，包辦3分打點，江坤宇也有「鐵支」4安打、跑回2分的表現；詹子賢則以全壘打貢獻1分打點。兄弟全場敲出14支安打。

9局下，悍將努力追分，孔念恩、申皓瑋、張育豪接連安打追回1分，2出局後，王念好再敲安，形成滿壘局面，強碰張育成，這一次讓對方吞K。

悍將先發洋投魔力藍僅投3局，用72球被敲7支安打，包括詹子賢的全壘打，失掉5分，吞下本季第5敗。悍將全場僅靠張育成3安猛打賞與王苡丞的陽春砲有所表現，苦吞5連敗。





▲德保拉 。（圖／中信兄弟提供）

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）