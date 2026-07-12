宿命對決！首戰「三獅軍團」英格蘭　梅西：這感覺格外美好

▲阿根廷「球王」梅西將在4強戰遭遇強敵英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026美加墨世界盃足球賽進入最終白熱化階段，「藍白軍團」阿根廷在天王球星梅西（Lionel Messi）領軍下，順利挺進最終4強。接下來阿根廷將在準決賽對壘傳統勁旅「三獅軍團」英格蘭，這場「夢幻對決」也讓梅西直言非常特別，因為這竟是他職業生涯首度在正式比賽交手三獅軍團。

梅西在接受《ESPN》訪問時，也提到了兩國之間著名的「1986年經典對決」。梅西表示，「關於那場比賽，我所記得的畫面，都是阿根廷人不斷重溫的影片與照片。但對現在的我們來說，無論對手是誰，這支球隊已經習慣去應付各種高強度的比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於首度交手英格蘭，梅西語氣中充滿期待，「顯然，與英格蘭交手很特別，他們是傳統強權，對抗強隊的比賽總是格外精彩。就我個人而言，這是我第一次與英格蘭交手，我幾乎和所有強隊都踢過球，唯獨沒碰過英格蘭，這點讓比賽變得更加美好。」

阿根廷經歷連番苦戰，陣中諸將的體能考驗已達臨界點。談到即將到來的4強對決，梅西表示，「對陣強隊總是非常特別，這是我第一次對陣英格蘭。這無疑會是一場特別的準決賽，我們現在的首要任務就是好好休息，並為這場大戰做好準備。」

雖然成功晉級，但阿根廷眾將的體力消耗不容小覷，梅西坦言，「我們剛剛經歷了一場巨大的體能消耗，還踢了延長，這種疲憊感是非常明顯的。」

現年39歲的梅西，本次世界盃一舉一動都是全球焦點，面對從未交手過的英格蘭，這場「英阿大戰」不僅是兩大足球強權的巔峰對決，更是梅西衝擊生涯首座大力神盃的關鍵之戰。阿根廷能否在短時間內恢復體能，將成為能否挺進決賽的最大關鍵。

▲梅西談到將對決三獅軍團坦言相當興奮。（圖／達志影像／美聯社）