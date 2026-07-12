運動雲

>

宿命對決！首戰「三獅軍團」英格蘭　梅西：這感覺格外美好

▲阿根廷球王梅西賽後露出結實的肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷「球王」梅西將在4強戰遭遇強敵英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026美加墨世界盃足球賽進入最終白熱化階段，「藍白軍團」阿根廷在天王球星梅西（Lionel Messi）領軍下，順利挺進最終4強。接下來阿根廷將在準決賽對壘傳統勁旅「三獅軍團」英格蘭，這場「夢幻對決」也讓梅西直言非常特別，因為這竟是他職業生涯首度在正式比賽交手三獅軍團。

梅西在接受《ESPN》訪問時，也提到了兩國之間著名的「1986年經典對決」。梅西表示，「關於那場比賽，我所記得的畫面，都是阿根廷人不斷重溫的影片與照片。但對現在的我們來說，無論對手是誰，這支球隊已經習慣去應付各種高強度的比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於首度交手英格蘭，梅西語氣中充滿期待，「顯然，與英格蘭交手很特別，他們是傳統強權，對抗強隊的比賽總是格外精彩。就我個人而言，這是我第一次與英格蘭交手，我幾乎和所有強隊都踢過球，唯獨沒碰過英格蘭，這點讓比賽變得更加美好。」

阿根廷經歷連番苦戰，陣中諸將的體能考驗已達臨界點。談到即將到來的4強對決，梅西表示，「對陣強隊總是非常特別，這是我第一次對陣英格蘭。這無疑會是一場特別的準決賽，我們現在的首要任務就是好好休息，並為這場大戰做好準備。」

雖然成功晉級，但阿根廷眾將的體力消耗不容小覷，梅西坦言，「我們剛剛經歷了一場巨大的體能消耗，還踢了延長，這種疲憊感是非常明顯的。」

現年39歲的梅西，本次世界盃一舉一動都是全球焦點，面對從未交手過的英格蘭，這場「英阿大戰」不僅是兩大足球強權的巔峰對決，更是梅西衝擊生涯首座大力神盃的關鍵之戰。阿根廷能否在短時間內恢復體能，將成為能否挺進決賽的最大關鍵。

▲阿根廷球王梅西賽後露出結實的肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西談到將對決三獅軍團坦言相當興奮。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足4強世界盃阿根廷英格蘭梅西Lionel Messi

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／公鹿狂撒4年20.5億台幣　射手小崔特完成續約

快訊／公鹿狂撒4年20.5億台幣　射手小崔特完成續約

不爽了！挪威超前分慘被VAR沒收　哈蘭德老爸怒嗆：裁判贏了

不爽了！挪威超前分慘被VAR沒收　哈蘭德老爸怒嗆：裁判贏了

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

比肩馬拉度納　英格蘭貝林漢姆單屆狂進6球寫2大神紀錄

比肩馬拉度納　英格蘭貝林漢姆單屆狂進6球寫2大神紀錄

兄弟「調情」又來了　貝林漢姆、哈蘭德場上逗趣互鬧又成焦點

兄弟「調情」又來了　貝林漢姆、哈蘭德場上逗趣互鬧又成焦點

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

真友誼！貝林漢姆單場狂進2球淘汰挪威　哈蘭德賽後獻暖心祝福

真友誼！貝林漢姆單場狂進2球淘汰挪威　哈蘭德賽後獻暖心祝福

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／南非世界盃國腳亞當斯驚傳驟逝　FIFA主席痛心發聲

快訊／南非世界盃國腳亞當斯驚傳驟逝　FIFA主席痛心發聲

【櫃姐崩潰】台中唯一營業百貨！　漢神開門「人潮擠爆」

熱門新聞

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

讀者回應

﻿

熱門新聞

1索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

2世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

3快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

4貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

5延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

最新新聞

1全明星砍將轉戰公牛　鮑威爾要當真領袖

2本屆15次成功過人　梅西續寫神紀錄

34強交鋒　西班牙主帥：我們是法國剋星

4封鎖梅西　埃及主帥曝「10號心理戰」

5德保拉想在兄弟退休！嘆本土資格太久

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【比女孩吸睛】富邦啦啦隊跳三振舞　「布布寶貝」跟跳放電超搶鏡

【鐵粉太狂！】李珠珢私藏恐龍裝拍出3萬6　她震驚摀嘴感謝資深女粉絲

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

【震撼畫面曝】新竹內灣溪水暴漲！溪水滾滾快淹到平地！

【這陣風救了她？！】婦人等車遇強風！離開位置下秒大片瓷磚砸落

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

【滾滾黃流】巴威颱風暴雨襲竹縣！　鳳山溪暴漲畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366