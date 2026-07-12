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獅打爆魔神龍！單局灌10分16人次猛攻寫紀錄　龍6比11慘吞4連敗

記者王真魚／綜合報導

統一獅12日亞太主場迎戰味全龍，3局上一口氣灌進10分，單局打了16人次，早早奠定勝基，終場以11比6擊敗味全龍。龍隊王牌洋投魔神龍僅投2局就狂失8分，寫下本季最短先發與最慘失分紀錄，吞下繼5月6日之後、本季第2敗。

獅隊打線此役全場敲出14支安打，其中3局上徹底擊潰魔神龍，逼龍隊提前啟動牛棚。林泓弦率先敲出內野安打，邱智呈補上安打後，許哲晏擊出游擊滾地球造成張政禹失誤，率先攻下分數。隨後陳傑憲、蘇智傑接連安打，蘇智傑的二壘打一棒送回2分，帶動球隊攻勢。

魔神龍接著控球失準，接連保送李丞齡、林子豪，加上林培緯、張翔適時安打，獅隊將比數擴大至6比0。龍隊緊急換上林鋅杰，但仍無法止血，許哲晏、陳傑憲連續選到保送擠回分數，蘇智傑再敲安打帶回2分，統一單局海灌10分，取得10比0領先。

根據紀錄，統一此局共打了16人次，追平隊史單局第2多打席紀錄，僅次於2003年3月30日對誠泰Cobras的17人次；前一次單局16人次，則要追溯至1999年7月2日對三商虎。

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魔神龍此役先發2局用了69球，被敲7支安打，投出2次四壞保送，失掉8分，其中6分為自責分，寫下本季最短先發局數，吞下本季第2敗。

龍隊上一次單局失掉至少10分，已經是1990年7月1日對三商虎單局丟掉12分。

9局上，龍隊在兩出局後展開最後反攻。林詔恩保送陳子豪後退場，由劉軒荅接手。然而劉軒荅登板後狀況不穩，先是觸身球砸中代打陳思仲，接著又保送拿莫．伊漾，讓龍隊攻佔滿壘。郭天信隨後敲出右外野二壘安打，一棒送回2分，將差距追到5分，劉軒荅及時回穩，讓劉基鴻擊出右外野飛球出局，龍隊反攻就此止步。

手握大幅領先的統一獅，先發洋投獅帝芬穩定壓制龍隊打線，主投6局僅被敲1支安打，送出6次三振、無失分，順利收下勝投。

▲獅帝芬 。（圖／統一獅提供）

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