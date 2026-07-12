世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

▲法國隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃4強今全數出爐，為法國、西班牙、英格蘭和阿根廷，稍早《Opta》更新奪冠機率，目前法國仍以34.05%排名第1，但衛冕軍阿根廷奪冠機率為20.55%，4支球隊當中最低，至於台灣運彩賠率部分，目前同樣以法國隊1.90最被看好，賠率最高則是英格蘭的3.80。

經歷整整一個月、100場比賽，世界盃8強最終由法國以2比0擊敗摩洛哥，西班牙2比1氣走比利時，英格蘭延長賽以2比1逆轉挪威，阿根廷也跟瑞士激戰到延長賽最終以3比1勝出，至此原本的48隊最終4強也正式出爐。

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4強出爐後，《Opta》的奪冠機率也更新，截至台灣時間12日下午6點30分，目前法國以34.05%排名第1、西班牙23.45%，英格蘭以21.94%排第3，阿根廷則是20.55%，為4隊當中最低。

不過台灣運彩賠率卻有些微落差，奪冠賠率最低的仍舊是姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的法國隊，西班牙以3.65排在第2，阿根廷3.70排第3，最後則是3.80的「三獅軍團」英格蘭。

▲西班牙隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷隊。（圖／達志影像／美聯社）