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福島蓮遭林安可雙響砲重擊！自責「就是實力不足」　確定下二軍調整

▲林安可單場4打數2安打、1分打點，幫助西武6比1擊敗樂天 。（圖／西武獅IG）

▲林安可。（圖／西武獅IG）

記者胡冠辰／綜合報導

北海道日本火腿鬥士12日在主場以1比12慘敗埼玉西武獅，先發投手福島蓮再度陷入亂流，未能投滿5局就被換下，單場被敲7支安打、失掉本季個人最慘的6分；賽後球團決定將他下放二軍重新調整。

福島蓮開賽就遭到西武打線猛攻，首局被台灣重砲林安可轟出兩分砲，單局失掉3分；4局上再次與林安可交手，又被掃出右外野陽春全壘打，讓林安可完成連續兩打席開轟。

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福島蓮最終在5局尚未投完時退場，日本火腿整場也一路挨打，最終以11分之差吞敗。

福島蓮前一次登板同樣未能撐過比賽前段，5日面對樂天金鷲僅投2局失3分便被換下，此役又提前退場；連續兩場先發失常，讓他賽後難掩失落。

福島蓮表示，「連續兩場比賽都在前段局數就退場，真的非常抱歉，就是自己的實力不足。」

此役福島蓮的直球及變化球都頻頻投進打者容易攻擊的位置，無法有效壓制西武打線；他坦言，目前必須進一步找出遭到大量安打的原因。

「被打得實在太多了，究竟是投球姿勢的問題，還是其他原因，我想找出問題所在。」福島蓮說，「如果是因為疲勞，就先設法消除疲勞，我認為也可能與投球機制有關，希望能透過觀看影像等方式進行修正。」

面對下放二軍重新調整的決定，福島蓮也清楚球隊內部的先發競爭相當激烈；他流露出危機感表示，「球隊裡的先發投手也很多，我會努力想辦法，讓自己能夠盡早回來。」

關鍵字： 林安可、日本職棒、西武獅

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