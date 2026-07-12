桃猿第6局「一波流」灌5分逆轉！威能帝7局壓制台鋼　樂天奪4連勝

▲威能帝。（圖／樂天桃猿）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿12日在主場迎戰台鋼雄鷹，前5局遭到坎南壓制，桃猿直到6局下把握安打串聯及對手守備失誤，一口氣攻下5分逆轉戰局；王牌洋投威能帝則繳出7局僅失1分非自責分的優質內容，率領樂天終場6比1擊退雄鷹，收下近期4連勝。

台鋼首局率先展開攻勢，曾子祐擊出安打後，趁失誤一路站上三壘，1出局後吳念庭擊出內野滾地球，桃猿一壘手再發生守備失誤，曾子祐跑回本壘，幫助雄鷹取得1比0領先。

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兩隊此後形成投手戰，威能帝雖在3局被王博玄敲出二壘安打，4局及5局也分別讓王柏融、林家鋐上壘，但都能及時化解危機；坎南同樣展現壓制力，前5局僅在4局被林泓育及李勛傑敲出安打，沒有失分。

▲林泓育。（圖／樂天桃猿）



比賽轉折出現在6局下；陳晨威、道威聖連續擊出安打，其中道威聖敲出加盟桃猿後首支安打，林泓育隨後擊出帶有1分打點的二壘安打，陳晨威跑回追平分，接著台鋼守備發生失誤，道威聖趁機回本壘，桃猿2比1超前。

隨後林子偉再以高飛犧牲打送回林泓育，將領先擴大至3比1；兩出局後桃猿攻勢仍未停止，梁家榮靠失誤上壘，宋嘉翔敲出適時安打送回第4分，馬傑森接著安打串聯，林立再補上1分打點安打，桃猿單局灌進5分，取得5比1領先。

台鋼隨後更換投手，由韋宏亮接替坎南，並以三振結束該局；坎南此役先發5.2局，用91球，被敲9支安打，失掉5分，不過僅有1分是自責分，另有2次三振、沒有投出保送。

桃猿7局下再添保險分，道威聖選到四壞球保送，2出局後李勛傑敲出帶有1分打點的安打，將比數拉開至6比1。

▲道威聖。（圖／樂天桃猿）



威能帝完成7局投球任務後退場，此役共用98球，被敲5支安打，送出3次三振及2次四壞球保送，僅失1分且為非自責分；林子崴8局登板接替，雖被吳念庭敲出二壘安打，仍成功守住不失分。

台鋼9局上最後反攻依舊無功而返，桃猿終場以6比1獲勝；桃猿靠著6局下的5分大局扭轉戰況，加上威能帝7局優質先發，順利在主場拿下勝利，將連勝場次推進至4場。