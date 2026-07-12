運動雲

>

桃猿第6局「一波流」灌5分逆轉！威能帝7局壓制台鋼　樂天奪4連勝

▲威能帝。（圖／樂天桃猿）

▲威能帝。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿12日在主場迎戰台鋼雄鷹，前5局遭到坎南壓制，桃猿直到6局下把握安打串聯及對手守備失誤，一口氣攻下5分逆轉戰局；王牌洋投威能帝則繳出7局僅失1分非自責分的優質內容，率領樂天終場6比1擊退雄鷹，收下近期4連勝。

台鋼首局率先展開攻勢，曾子祐擊出安打後，趁失誤一路站上三壘，1出局後吳念庭擊出內野滾地球，桃猿一壘手再發生守備失誤，曾子祐跑回本壘，幫助雄鷹取得1比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩隊此後形成投手戰，威能帝雖在3局被王博玄敲出二壘安打，4局及5局也分別讓王柏融、林家鋐上壘，但都能及時化解危機；坎南同樣展現壓制力，前5局僅在4局被林泓育及李勛傑敲出安打，沒有失分。

▲林泓育。（圖／樂天桃猿）

▲林泓育。（圖／樂天桃猿）

比賽轉折出現在6局下；陳晨威、道威聖連續擊出安打，其中道威聖敲出加盟桃猿後首支安打，林泓育隨後擊出帶有1分打點的二壘安打，陳晨威跑回追平分，接著台鋼守備發生失誤，道威聖趁機回本壘，桃猿2比1超前。

隨後林子偉再以高飛犧牲打送回林泓育，將領先擴大至3比1；兩出局後桃猿攻勢仍未停止，梁家榮靠失誤上壘，宋嘉翔敲出適時安打送回第4分，馬傑森接著安打串聯，林立再補上1分打點安打，桃猿單局灌進5分，取得5比1領先。

台鋼隨後更換投手，由韋宏亮接替坎南，並以三振結束該局；坎南此役先發5.2局，用91球，被敲9支安打，失掉5分，不過僅有1分是自責分，另有2次三振、沒有投出保送。

桃猿7局下再添保險分，道威聖選到四壞球保送，2出局後李勛傑敲出帶有1分打點的安打，將比數拉開至6比1。

▲道威聖。（圖／樂天桃猿）

▲道威聖。（圖／樂天桃猿）

威能帝完成7局投球任務後退場，此役共用98球，被敲5支安打，送出3次三振及2次四壞球保送，僅失1分且為非自責分；林子崴8局登板接替，雖被吳念庭敲出二壘安打，仍成功守住不失分。

台鋼9局上最後反攻依舊無功而返，桃猿終場以6比1獲勝；桃猿靠著6局下的5分大局扭轉戰況，加上威能帝7局優質先發，順利在主場拿下勝利，將連勝場次推進至4場。

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、台鋼雄鷹、坎南、威能帝、林泓育、道威聖

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

世足48隊終於只剩最後4隊！4強奪冠機率、運彩賠率出爐

IU被爆為配合男友「累倒送醫」　 劉寅娜心疼：以後選隨性點的人

熱門新聞

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

讀者回應

﻿

熱門新聞

1索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

2世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

3快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

4貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

5延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

最新新聞

1全明星砍將轉戰公牛　鮑威爾要當真領袖

2本屆15次成功過人　梅西續寫神紀錄

34強交鋒　西班牙主帥：我們是法國剋星

4封鎖梅西　埃及主帥曝「10號心理戰」

5德保拉想在兄弟退休！嘆本土資格太久

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【比女孩吸睛】富邦啦啦隊跳三振舞　「布布寶貝」跟跳放電超搶鏡

【鐵粉太狂！】李珠珢私藏恐龍裝拍出3萬6　她震驚摀嘴感謝資深女粉絲

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

【震撼畫面曝】新竹內灣溪水暴漲！溪水滾滾快淹到平地！

【這陣風救了她？！】婦人等車遇強風！離開位置下秒大片瓷磚砸落

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

【滾滾黃流】巴威颱風暴雨襲竹縣！　鳳山溪暴漲畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366