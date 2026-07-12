英格蘭球星挨轟場上散步　名將痛批：作用還不如纜線

▲英格蘭球星馬杜埃凱（Noni Madueke）在對戰挪威一役被批根本是在場上散步。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽，三獅軍團英格蘭雖然在延長賽以2比1驚險淘汰挪威隊、殺入最後4強，頂替受傷隊友先發上陣的24歲阿森納翼鋒馬杜埃凱（Noni Madueke），前45分鐘形同隱形，中場便遭果斷換下。瑞典戰神伊布（Zlatan Ibrahimović）受訪時狠批馬杜埃凱在場上根本是在「散步」，還直言他的作用不及一條攝影機纜線。

本屆世界盃英格蘭飽受傷兵困擾，右路核心薩卡（Bukayo Saka）因體能問題多次進出名單，未料此役獲得先發機會的馬杜埃凱卻完全無法留下深刻印象。

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伊布此役受邀擔任《福斯體育》（Fox Sports）轉播球評，他辛辣分析道：「補水休息時間確實改變一點局勢，貝林漢姆（Jude Bellingham）是英格蘭場上跑動、參與度最高的球員，但說實話，只要馬杜埃凱在場上，英格蘭幾乎等於少打一人。他每一次拿球都做出錯誤選擇，在場上跑動也毫無積極性，根本一直在散步。」

而當時挪威帶著1比0領先，門將尼蘭（Ørjan Nyland）開出球門球後，挪威方面抗議皮球在飛行途中疑似碰到了場內空中攝影機的纜線、導致軌跡改變，才讓英格蘭在前場斷球反擊、由貝林漢姆踢進追平球。

談到裁判這起涉嫌漏判的風波時，伊布更是毫不留情拿來狠酸馬杜埃凱，「碰到纜線就是碰到了。但要說整場的發揮，那根纜線對比賽走勢造成的世界級影響，都比馬杜埃凱發揮得更好，這點毋庸置疑。」

儘管FIFA（國際足球總會）事後隨即發表官方聲明，否認了皮球在上半場曾擊中攝影機纜線的說法，但這起「纜線門」與馬杜埃凱的糟糕表現已在社群媒體上引發全球球迷的瘋狂轉發與熱烈討論。