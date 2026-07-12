許庭綸支援四國交流！彭政閔、平野期待這次磨練





▲許庭綸 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟外野手許庭綸下二軍後，目前入選四國交流賽中華隊，對於球隊放行這名年輕好手參與國際賽事，領隊彭政閔與總教練平野惠一都認為，這是一次難得的磨練機會，希望他能從更高層級的比賽中累積經驗。

許庭綸於6月28日被下放二軍，隨後獲選支援四國交流賽。談到這次安排，彭政閔表示，許庭綸下二軍後不久，球隊正好收到徵詢參賽人選的消息，加上近期受到颱風及明星賽賽程影響，比賽場次大幅減少，決定讓他把握機會出賽。

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「他下去沒多久，剛好就在討論有沒有人選可以打。」彭政閔表示，原本許庭綸的狀況已經接近可以回到一軍，但本周受到天候影響，加上下周因應明星賽又只有兩場比賽，實際能夠出賽的機會並不多。

彭政閔認為，與其待在二軍，不如讓許庭綸接受更高強度的考驗，「讓他去打這種更強的比賽，我覺得更好。」

平野惠一則期待，許庭綸能藉由這次交流賽累積更多國際賽經驗，「當然希望他可以有更多的經驗，藉此學到一些東西。」

平野指出，國際賽與例行賽最大的不同，在於必須承受更大的壓力，如何在高壓環境中維持表現，將是年輕球員的重要課題，「在壓力之下還可以把成績拿出來、回應大家的期待，我覺得這對許庭綸來說，會是很好的經驗。」