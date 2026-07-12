阿根廷衛冕只差2勝！　39歲梅西霸氣宣言：永不厭倦創造歷史

▲Lionel Messi。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

衛冕軍阿根廷在世界盃8強賽歷經考驗，最終以3比1擊退瑞士，連續兩屆挺進世界盃4強；39歲隊長梅西（Lionel Messi）賽後盛讚球隊締造的成就「非比尋常」，並強調這支阿根廷從不厭倦創造歷史，也不會停止追求更高目標。

梅西此役雖未能取得進球，個人在世界盃連續進球場次紀錄停在9場，不過他仍送出1次助攻，持續扮演球隊進攻核心；西班牙《馬卡報》報導指出，談到阿根廷近年在國際賽場的成就，梅西直言，「這支球隊所完成的事情非比尋常。」

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「我們在卡達世界盃成為世界冠軍，也贏得了美洲盃冠軍，現在又再次闖進世界盃4強。」梅西表示，「我們所取得的成就真的非比尋常；現在，我們必須像所有人一樣，好好享受這個時刻。」

阿根廷接下來將在準決賽遭遇英格蘭，儘管梅西代表阿根廷出賽已超過200場，這卻是他國家隊生涯首度與英格蘭交手。

談到這場備受矚目的對決，梅西表示，「老實說，這是一件非常特別的事，因為對我來說，這是第一次和英格蘭交手。」

梅西也給予英格蘭高度評價，「英格蘭是世界足壇的傳統強權，能夠在世界盃準決賽與這樣的國家交手，是一件非常美好的事情。」

不過，在展望準決賽之前，梅西認為全隊現階段最重要的任務是恢復體能；他坦言，隨著賽事進入後段，阿根廷球員都已累積相當程度的疲勞。

「現在我們必須先休息，因為一路走到這裡，我們已經踢了很多場比賽，整支球隊也累積了不少疲勞。」梅西說，「為了能夠像過去一樣奮戰到底，我們必須把身體調整到最佳狀態。」

梅西在本屆世界盃持續改寫多項紀錄，如今更成為世界盃史上首位3度闖進4強的阿根廷球員；對於再次站上世界盃準決賽舞台，他表示，「能夠重新回到4強，並且完成這項成就，真的非常美好。」

阿根廷距離完成世界盃連霸僅剩最後兩場勝利，梅西也再次展現爭冠決心。

「我之前也說過，這支球隊永遠不會厭倦創造歷史，也永遠不會厭倦繼續追求更高的目標。」梅西提及，「今天，我們又向前跨出了一步。到了下一場比賽，我們要做的就是繼續接受挑戰，並且奮戰到底。」