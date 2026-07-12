黃韋盛有望入選亞運　笑曝彭政閔常找他「私聊」開導





▲黃韋盛 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

2026年名古屋亞運棒球代表隊24人正選名單預計16日正式公布，中信兄弟外野手黃韋盛今天受訪時證實，已接獲相關通知，得知自己有望首度披上中華隊戰袍。他坦言，得知消息時內心相當開心，但同時也感受到壓力，「畢竟是代表國家，也是自己第一次。」

兄弟領隊彭政閔稍早透露，球隊目前收到的消息中，黃韋盛已在亞運名單之列。黃韋盛表示，「其實滿開心的，但還是告訴自己，那是之後的事情，眼前還是希望把自己在一軍的狀況調整回來。」

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黃韋盛坦言，雖然名單尚未正式公布，但看到自己有望入選的消息後，心裡多少還是有些壓力，「畢竟是代表國家，也是自己第一次，但我還是告訴自己去享受，未來有沒有機會其實不知道，所以到了場上還是要毫無保留地表現。」

這將是黃韋盛生涯首度入選國家隊正式賽事，學生時期曾參加培訓隊與交流賽，但從未披上成棒國家隊戰袍，他直呼：「我不是國家隊常客啦！」

有機會首次參與國際賽，是否有關注其他國家隊陣容，黃韋盛表示，自己沒有特別研究名單，但知道韓國隊將派出職業球員應戰，「還是會有一點壓力，不過就是享受比賽。」

彭政閔並未特別與他談論亞運話題，但在球季期間都會主動關心他的狀況，常常找他「私聊」，黃韋盛笑回，「恰哥都跟我說，每一年球季都很長，一定會有狀況好跟不好的時候，叫我不要洩氣，要撐住。」

事實上，彭政閔過去在他二軍時期，就經常分享打擊與心理層面的調適，黃韋盛說，「恰哥也是以過來人的經驗跟我分享，他自己以前也是很不想輸的選手，會把一路走來的心路歷程告訴我，希望我不要沮喪，把該做好的事情做好。」

對於本季仍需要精進的部分，黃韋盛認為，「穩定性」仍是最大的課題，「我要學習的是，怎麼樣可以在一軍生存，而不是只有一兩場、兩三場好球。」

他進一步指出，自己一直在觀察隊上學長如何面對低潮，「他們也有狀況不好的時候，但怎麼把低潮縮到最短，是我一直需要學習的，而不是一直往下掉。」

本季截至今天賽前為止，黃韋盛已出賽51場，累計42支安打、2轟、14分打點、3次盜壘，打擊率2成47。