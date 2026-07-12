彭政閔曝黃韋盛有望打亞運　再拋徵召制度建議





▲彭政閔 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

2026年名古屋亞運棒球項目24人正選名單預計將於16日正式公布，各隊徵召人選近期已陸續浮上檯面。其中，中信兄弟領隊彭政閔今天受訪時透露，球隊先前提出的名單中，目前得知是黃韋盛在名單中，有望披上中華隊戰袍。

談到亞運徵召進度，彭政閔表示，先前球隊僅依照選訓單位設定的條件提供名單，包括幾歲以下、以及尚未完成兵役的球員。

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至於是否還有其他球員入選？彭政閔則說，目前沒有接獲進一步通知，「上次收到的消息就是韋盛。」對此總教練平野惠一賽前表示，無論人選是誰，「我們就是去配合，全力配合國家隊。」

不過，近期各隊人選曝光後，也引發外界對亞運徵召標準的熱烈討論，得知樂天桃猿是陳晨威，彭政閔也感到意外，他認為，如果亞運被定位為最高層級的重要國際賽事，未來職棒球團、球員與國家隊之間，或許應建立更明確的溝通機制。

事實上，棒協一直把亞運視為一級賽事。對此，彭政閔坦言，「如果把這個視為非常重要的一級賽事，我覺得就有必要和職棒這邊一起討論，看看怎麼合作。」他直言，無論是球員、球團還是國家隊，都需要有更清楚的溝通方向與共識。

雖然亞運徵召勢必影響各隊戰力布局，但彭政閔認為，能夠代表國家出賽始終是一件好事，「第一，可以為國家效力；第二，球員能累積國際賽經驗；第三，如果能因此完成兵役義務，也算是一項附加價值。」

至於黃韋盛若最終確定入選，是否會影響兄弟下半季戰力，彭政閔表示，教練團在提出名單時早已有所考量，「人選跟備案一定都會有。我相信每支球隊都會受到影響，因為能夠被選上的，幾乎都是一軍甚至1.5軍的重要戰力。」

本屆亞運棒球代表隊24人正選名單原訂更早出爐，但棒協秘書長林宗成日前表示，為配合運動部與中華奧會行政作業，將延至7月16日與各項目代表隊一併公布。目前教練團仍持續針對最後名單進行調整。





▲黃韋盛。（圖／中信兄弟提供）