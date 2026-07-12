世界盃15球紀錄遭梅西、姆巴佩超車　羅納度狂讚：他們是另一個層級

▲巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo）。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo）生涯在世界盃累積15顆進球，並在2002年世界盃以8球率領巴西奪冠。不過隨著本屆世界盃進行，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）雙雙超越他的紀錄。對此，羅納度幽默表示，「大家都超越我了，我已經沒有那種提心吊膽的感覺了。」並大方稱讚兩人寫下不可思議的成就。

羅納度12日（台灣時間）在世界盃8強賽挪威對英格蘭賽前受訪時表示，原本自己以15球排名世界盃歷史進球榜第2，僅次於德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose）的16球，但本屆世界盃梅西攻進8球後累積21球、姆巴佩也以8球累積20球，兩人都已超越他的紀錄，讓他退居歷史第4。

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對於紀錄被後輩打破，羅納度笑說，「現在已經亂成一團了，大家都一直超越我，我已經沒有那種紀錄隨時會被破的緊張感了。」他接著盛讚梅西與姆巴佩，「他們留下了壓倒性的數據，真的屬於另一個層級。紀錄本來就是拿來打破的，我一點都不擔心，只要我的那些進球還能留在世界盃歷史裡，我就很滿足了。」

不過，這位兩屆世界盃冠軍得主也不忘展現巴西足球的驕傲。他笑著表示，「但如果是冠軍數，他們還得拚命追趕才行。」巴西至今5度奪下世界盃冠軍，羅納度也在1994、2002年兩度捧起大力神盃，而梅西與姆巴佩目前都僅有1座世界盃冠軍。

談到本屆表現出色的英格蘭球星凱恩（Harry Kane）與挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland），羅納度表示，「我非常喜歡他們兩個。前幾年大家都說世界足壇缺少真正的9號中鋒，如今看到他們重新證明中鋒的重要性，真的很棒，我也為他們感到驕傲。」

羅納度也特別點名姆巴佩，「雖然他穿的是10號球衣，但他本質上也是一名中鋒。」他認為，包括凱恩、哈蘭德以及姆巴佩等球星，都讓傳統中鋒重新在世界足壇占有一席之地。