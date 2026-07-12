運動雲

>

世界盃15球紀錄遭梅西、姆巴佩超車　羅納度狂讚：他們是另一個層級

▲巴西傳奇前鋒羅納度（Ronaldo）。 （圖／達志影像／美聯社）

▲巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo）。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

巴西傳奇球星「外星人」羅納度（Ronaldo）生涯在世界盃累積15顆進球，並在2002年世界盃以8球率領巴西奪冠。不過隨著本屆世界盃進行，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）雙雙超越他的紀錄。對此，羅納度幽默表示，「大家都超越我了，我已經沒有那種提心吊膽的感覺了。」並大方稱讚兩人寫下不可思議的成就。

羅納度12日（台灣時間）在世界盃8強賽挪威對英格蘭賽前受訪時表示，原本自己以15球排名世界盃歷史進球榜第2，僅次於德國傳奇克洛澤（Miroslav Klose）的16球，但本屆世界盃梅西攻進8球後累積21球、姆巴佩也以8球累積20球，兩人都已超越他的紀錄，讓他退居歷史第4。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於紀錄被後輩打破，羅納度笑說，「現在已經亂成一團了，大家都一直超越我，我已經沒有那種紀錄隨時會被破的緊張感了。」他接著盛讚梅西與姆巴佩，「他們留下了壓倒性的數據，真的屬於另一個層級。紀錄本來就是拿來打破的，我一點都不擔心，只要我的那些進球還能留在世界盃歷史裡，我就很滿足了。」

不過，這位兩屆世界盃冠軍得主也不忘展現巴西足球的驕傲。他笑著表示，「但如果是冠軍數，他們還得拚命追趕才行。」巴西至今5度奪下世界盃冠軍，羅納度也在1994、2002年兩度捧起大力神盃，而梅西與姆巴佩目前都僅有1座世界盃冠軍。

談到本屆表現出色的英格蘭球星凱恩（Harry Kane）與挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland），羅納度表示，「我非常喜歡他們兩個。前幾年大家都說世界足壇缺少真正的9號中鋒，如今看到他們重新證明中鋒的重要性，真的很棒，我也為他們感到驕傲。」

羅納度也特別點名姆巴佩，「雖然他穿的是10號球衣，但他本質上也是一名中鋒。」他認為，包括凱恩、哈蘭德以及姆巴佩等球星，都讓傳統中鋒重新在世界足壇占有一席之地。

關鍵字： 羅納度梅西姆巴佩世界盃紀錄巴西足球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

恩博洛「假摔」變紅牌遭驅逐　怒轟判決：毀了我的世界盃！

恩博洛「假摔」變紅牌遭驅逐　怒轟判決：毀了我的世界盃！

【滾滾黃流】巴威颱風暴雨襲竹縣！　鳳山溪暴漲畫面曝

熱門新聞

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

梅西不滿裁判態度怒嗆：不要對我不尊重！雙方交鋒掀熱議

讀者回應

﻿

熱門新聞

1索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

2世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

3快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

4貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

5延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

最新新聞

1獅單局灌10分16人次猛攻寫隊史紀錄！

2林安可雙響砲重擊福島蓮！

34強奪冠機率、運彩賠率出爐

4英球星被罵散步　挨轟作用不如纜線

5梅西霸氣宣言：永不厭倦創造歷史

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【比女孩吸睛】富邦啦啦隊跳三振舞　「布布寶貝」跟跳放電超搶鏡

【鐵粉太狂！】李珠珢私藏恐龍裝拍出3萬6　她震驚摀嘴感謝資深女粉絲

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

【震撼畫面曝】新竹內灣溪水暴漲！溪水滾滾快淹到平地！

【這陣風救了她？！】婦人等車遇強風！離開位置下秒大片瓷磚砸落

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

【滾滾黃流】巴威颱風暴雨襲竹縣！　鳳山溪暴漲畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366