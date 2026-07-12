挪威「童話」8強落幕！哈蘭德絕美女友暖喊：永遠為你驕傲

▲哈蘭德模特爾女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen）。（圖／翻攝自IG／isabelhaugsengj）

記者蔡厚瑄／綜合報導

「維京軍團」挪威隊8強在延長賽以1比2不敵英格蘭，陣中怪物前鋒哈蘭德（Erling Haaland）此役也未能取得進球，生涯首次世界盃之旅在8強止步。但哈蘭德模特兒女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen）大賽期間的吸睛表現卻成為場外最強焦點，她賽前她先以一套改造的「衝擊性球衣戰袍」驚豔全網，賽後也出兩人在場邊相擁的黑白照片暖心安慰男友。

在挪威迎戰英格蘭的生死戰前，伊莎貝爾就在社群媒體公開了一套以挪威國家隊球衣為設計靈感的吊帶連衣裙造型。這套私服不僅剪裁大膽、完美襯托出她的模特兒身段，背後更特別印上了哈蘭德的專屬背號「9」，高調展現對男友的全力支持。

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▲哈蘭德模特爾女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen）。（圖／翻攝自IG／isabelhaugsengj）

這套極具衝擊性的應援戰袍瞬間引爆社群，留言區湧入大量粉絲陷入狂熱並紛紛大讚：「太美了」、「超級迷人」、「這簡直是本屆世界盃最美的女性」、「真正的女神，哈蘭德和妳深深抓住了我們的心」。

雖然挪威最終在領先情況下遭到逆轉，哈蘭德全場也受到英格蘭極具針對性的防守嚴密看管、未能打破僵局，但伊莎貝爾在賽後隨即透過社群媒體發文，暖心鼓勵一路率隊創造歷史的男友。她分享了一張兩人於球場邊緊緊相擁的黑白照片，並感性寫下：「這一次的童話之旅結束了，但我們會永遠珍藏這段回憶。我永遠都為你感到驕傲。」

▲哈蘭德模特爾女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen）。（圖／翻攝自IG／isabelhaugsengj）