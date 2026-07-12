從「上帝之手」到貝克漢！英阿恩怨跨越40年　世界盃4強再度狹路相逢

▲Lionel Messi、Diego Maradona。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

世界盃8強賽稍早落幕，英格蘭在延長賽2比1逆轉擊敗挪威，睽違60年再度挑戰世界冠軍的希望持續延燒，另一場比賽衛冕軍阿根廷同樣鏖戰至延長賽，3比1淘汰瑞士；兩支傳統勁旅將在4強正面交鋒，再度寫下世界盃經典恩怨的新篇章。

英格蘭此役面對挪威一度陷入落後，不過中場核心貝林漢姆（Jude Bellingham）挺身而出，個人包辦兩顆進球，幫助「三獅軍團」在延長賽完成2比1逆轉，成功搶下4強門票。

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英格蘭自1966年本土世界盃奪冠後，至今已長達60年未能再次捧起大力神盃；本屆球隊順利挺進準決賽，也讓球迷重新燃起隊史第二冠的期待。

力拚世界盃二連霸的阿根廷則遭遇瑞士頑強抵抗，雙方正規時間戰成1比1平手；比賽進入延長賽後，阿根廷在延長賽下半場展開致命攻勢，阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）與馬丁內斯（Lautaro Martínez）接連破門，最終以3比1鎖定勝局。

隨著兩場8強賽結束，本屆世界盃4強正式出爐，準決賽將由法國對決西班牙，另一組則是英格蘭迎戰阿根廷。

▲阿根廷球迷。（圖／路透）



英格蘭與阿根廷不僅是世界足壇兩大傳統強權，兩國之間更存在深厚的歷史情結；受到福克蘭群島主權爭議及1982年戰爭影響，雙方的政治緊張關係也延伸至足球場上，每次碰頭都格外受到矚目。

兩隊最著名的一戰出現在1986年墨西哥世界盃8強，阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）在下半場先以極具爭議的「上帝之手」破門，隨後又演出從中場帶球、連續突破5名英格蘭球員後得分的世紀進球。

阿根廷最終以2比1擊敗英格蘭，並一路奪下當屆世界盃冠軍；馬拉度納的兩顆進球，一顆充滿爭議、一顆被譽為世界盃史上最偉大的進球之一，至今仍是國際足壇熱烈討論的經典畫面。

▲David Beckham。（圖／路透）



1998年法國世界盃16強賽，雙方再次狹路相逢，英格蘭球星貝克漢（David Beckham）與阿根廷中場西蒙尼（Diego Simeone）發生衝突後，被主審直接出示紅牌罰下。

少打一人的英格蘭仍將比賽拖進PK大戰，但阿根廷門將羅亞（Carlos Roa）成功撲出關鍵十二碼，幫助球隊淘汰英格蘭；遭到驅逐出場的貝克漢，賽後一度成為英格蘭輿論抨擊的焦點。

4年後的2002年韓日世界盃，兩隊在小組賽再次交手；英格蘭前鋒歐文（Michael Owen）上半場突破製造十二碼，貝克漢親自主罰命中，幫助英格蘭以1比0獲勝，也完成等待4年的復仇。

兩隊最近一次在國際A級賽碰頭，是2005年11月舉行的國際友誼賽，英格蘭兩度落後，最終靠著歐文在比賽末段攻進致勝球，以3比2逆轉擊敗阿根廷。

根據國際足總統計，英格蘭與阿根廷過去在國際A級賽共交手13次，英格蘭取得6勝4和3敗，對戰紀錄略占上風；不過雙方過去每次在世界盃碰頭，幾乎都伴隨爭議事件、經典進球與戲劇性結果。