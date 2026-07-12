林子崴明星賽後轉先發　威克先到二軍、雙洋砲配置再評估

▲樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿著手布局下半季戰力，總教練曾豪駒12日賽前表示，讓左投林子崴重返先發輪值的方向並未改變，時間點可能落在明星賽之後；新洋砲威克（Adam Walker）則已經向球隊報到，待工作證等程序完成後，預計先從二軍出賽適應。

林子崴本季從後援出發，出賽21場繳出1勝1敗、8次中繼成功及1次救援成功，合計投32.2局，防禦率僅1.93、WHIP為1.22，是桃猿牛棚重要戰力。

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桃猿日前有意將林子崴拉回先發輪值，對此曾豪駒今表示，「我們設定的原則、方向沒有變，就是子崴先發，有可能會是在明星賽過後。」

由於下週能夠安排長局數登板的機會較少，教練團決定讓林子崴再多準備一段時間，等明星賽結束後再視狀況正式轉任先發。

打線方面，桃猿下半季接連補進道威聖（Ronnie Dawson）與威克（Adam Walker）兩名外籍野手。

威克這兩天已經抵達球隊，不過工作證及相關行政程序仍需要時間，球團初步規畫讓他先到二軍出賽，適應台灣投手及比賽環境，再評估一軍整體隊形。

道威聖已於8日完成中職初登場，擔任先發第3棒、左外野手，3打數尚未敲安，另有1次觸身球上壘，守備端則有精彩演出。

對於道威聖首戰表現，曾豪駒表示，「一場還看不準，多打幾場之後，再去看看整體狀況。」至於是否長期採取雙洋砲配置，球隊將等明星賽後，再依兩人適應情形、投手戰力及陣容需求進一步調整。

桃猿下半季開打後前5戰取得4勝1敗，暫居領先位置，加上林立回歸先發後球隊4戰全勝，打線戰力明顯提升。

曾豪駒指出，林立目前身體狀況沒有太大問題，現階段主要是重新適應比賽及投手節奏；隨著兩名洋砲陸續加入，下半季的攻擊布局仍有更多調整空間。