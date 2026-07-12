這是39歲的人？梅西上身「魔鬼筋肉」震撼全球

▲阿根廷球王梅西賽後露出結實的肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽落幕，衛衛冕軍阿根廷隊在延長賽死鬥中勝出，連續兩屆闖入4強。賽後，39歲的球王梅西（Lionel Messi）難掩興奮之情，他當場脫下球衣並與隊友搭肩沉浸在勝利的感動中。而他那強壯的體魄完全看不出已是39歲之齡，強健體態瞬間震撼全球球迷。

雖然梅西在開賽僅10分鐘便送出精準的角球助攻，為球隊勝利做出關鍵貢獻，但他此役未能取得進球，導致其個人在世界盃賽場上的恐怖連續進球紀錄宣告中斷。梅西本屆大會已連續5場進球、原本正挑戰連6場破門的紀錄，若從上屆世界盃算起也是他近10場世界盃賽事以來的首次無進球紀錄。

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連續進球場次確定中斷後，社群平台X（原Twitter）上迅速湧現大量粉絲與網民的失望感嘆，「梅西的世界盃連續進球紀錄斷了……」、「連續進球紀錄雖然止步，但這也沒辦法，球隊贏球才是最重要的」。

不過梅西本人似乎就不是那麼在意，賽後他興奮地脫下球衣，開心搭著隊友肩膀一同與看台上的阿根廷球迷慶祝，當下他厚實的胸肌和精壯結實的腹肌馬上吸引全球球迷的目光，歲月似乎完全沒在他的身上留下痕跡，招牌的身體假動作與對抗強度，顯然正是這副日復一日鍛鍊有成的強大肉體所賜。

▲阿根廷球王梅西賽後露出結實的肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

隨著阿根廷隊順利晉級，梅西4強將迎來職業生涯首次對戰英格蘭隊的歷史戰役，英格蘭與阿根廷是國際足壇著名的世仇，兩國過去在世界盃曾誕生無數恩怨，包含1986年墨西哥世界盃誕生馬拉度納（Diego Maradona）的「上帝之手」與「連過五人」世紀進球，以及1998年法國世界盃貝克漢（David Beckham）被紅牌罰下的戲劇性事件，兩隊已有長達約21年未曾在賽場上交手，這場久違的宿命大賽，注定將再度引爆全球體育界的焦點。

現年39歲的梅西生涯已累計為國家隊出賽超過200場、攻入125球並8度獲得金球獎，然而在這漫長的傳奇生涯中，他卻從未在賽場上與英格蘭隊交手過，原本在2005年11月11日的國際友誼賽有機會碰頭，但當時因他在國家隊處女秀對陣匈牙利時僅上場30秒就領到紅牌遭禁賽，無緣出席該場英格蘭以3比2險勝阿根廷的比賽。

▲阿根廷球王梅西賽後露出結實的肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

對此，英國資深足球記者維卡里（Tim Vickery）也指出，對阿根廷球迷來說，英格蘭就是最大的宿敵，對於參加過超過200場國際賽的梅西來說，如果生涯未曾與英格蘭隊交手就退休，那將是無法想像的遺憾。這場跨越21年的世仇終局之戰，勢必成為球王世界盃生涯最完美的終極篇章。