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悍將下半季苦吞4連敗！後藤點出打線低迷關鍵：自己得修正

▲▼ 後藤光尊 。（圖／記者王真魚攝）

▲後藤光尊 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將下半季開打至今戰況不順，目前5戰僅拿1勝、苦吞4連敗，暫居聯盟墊底。團隊打擊更陷入低潮。總教練後藤光尊今天賽前受訪時坦言，每名球員面臨的課題都不同，除了教練團從旁協助，更重要的是選手必須正確認知自身問題並積極修正。

洋投威戈神8日對樂天桃猿先發6局僅被敲2支安打、飆出8次三振、沒有失分的表現，無奈未獲打線支援，最終無緣勝投。後藤表示，整體而言，「是一場很好的投球。」

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至於近期打線遲遲無法發揮，後藤認為，每位球員需要改善的地方都不盡相同，「除了選手自己要了解、自覺自己的問題，並加以修正之外，沒有其他方法。」

他進一步指出，教練團和打擊教練能做的是協助傳達觀念與方向，但最終仍取決於球員本身是否具備足夠的意識與自覺，並在訓練中積極調整。

「不可能所有人的狀況都一直維持在最好。」後藤表示，在全隊手感不佳的情況下，球員更應該思考自己在打席中能做什麼、該完成什麼任務，「如果大家都能把這些事情確實表現出來，打線還是有串聯起來的可能。」

後藤強調，即使狀況不好，也不能因此失去方向，球員必須在每一次打席中找出自己能夠幫助球隊的方式，唯有如此，球隊才有機會擺脫目前的低潮。

下半季至今，悍將5場比賽團隊僅攻下14分，累計160打數敲出35支安打，打擊率2成19、上壘率2成90、長打率2成63，其中打擊率、長打率皆為聯盟墊底，也是目前唯一尚未開轟的球隊。雖然全隊共選到14次保送，但35次三振同樣是聯盟最多，打線如何盡快回穩，是悍將止敗的關鍵。

關鍵字： 標籤:**富邦悍將後藤光尊威戈神打線低迷中職戰況

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