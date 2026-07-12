樂天重砲復出倒數！廖健富二軍連3戰「只打1席」　曾豪駒曝歸隊關鍵

▲廖建富。（圖／記者黃克翔攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿重砲廖健富歷經左肩重大手術及長時間復健，本月7日至9日連續在二軍出賽3場，不過都只完成第一個打席便退場。

總教練曾豪駒今（12日）表示，這是防護團隊原先設定的復健進度，現階段首要目標是讓他逐步增加負荷，直到能夠打滿整場比賽。

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廖健富2025年5月曾因大腿拉傷離開一軍，6月底測試時又再次受傷，直到8月底才歸隊；同年9月29日守一壘時撲接造成左肩受傷，檢查發現左肩關節唇嚴重受損，並在季後接受手術。

當時評估復健可能需要半年至1年，原先甚至預估最快要到2026年9月左右才可能回歸。

經過長時間休養，廖健富近期終於開始二軍復健賽，3場比賽合計3打數尚未敲出安打；曾豪駒解釋，每場只打一個打席就是防護員設定的安排，「出賽以後，慢慢銜接整個比賽的感覺跟強度。」

至於距離重返一軍還需要多久，曾豪駒表示，球隊仍會讓廖健富多打幾場二軍比賽。由於他已有很長一段時間沒有承受完整比賽量，必須先確認身體能夠應付一整場，再評估是否可以提前歸隊。

「目標是先讓他在二軍打滿整場，然後再去評估。」曾豪駒說。

廖健富目前復健仍以打擊為主，尚未開始守備訓練，因此未來若能加速回歸，可能先從指定打擊出發；曾豪駒表示，後續仍要觀察復原進度，到了8、9月也會一併考量球隊陣容需求。

另一名傷兵林承飛也開始恢復活動，林承飛4日賽前守備練習時，右側頸部遭隊友擊出的強勁球擊中，一度倒地並由擔架送醫，檢查後未發現重大異常，但仍需戴頸圈休養。

曾豪駒透露，林承飛今天已經開始活動，不過身體還有些痠痛，若後續恢復沒有問題，將安排他前往二軍訓練或出賽。

至於林立，曾豪駒認為現階段「沒有什麼問題」，目前主要仍在適應比賽及投手節奏；林立目前下半季合計17打數敲出8安，7日更轟出本季首發全壘打，桃猿下半季前5戰拿下4勝1敗，林立先發的4場比賽全數獲勝。