林安可連兩打席開轟！赴日首度單場雙響　西武12分痛宰火腿

▲林安可雙響砲。（圖／截自X）



記者胡冠辰／綜合報導

效力西武獅的台灣重砲林安可12日火力全開，前兩打席都轟出全壘打，締造日職生涯首度單場雙響砲，連續兩戰合計掃出3轟；西武全場猛攻12分，最終12比1大勝北海道日本火腿鬥士，持續守住洋聯第2名。

西武首局就突破日本火腿先發福島蓮，西川與小島大河接連敲出安打，攻占一、三壘，隨後內文（Tyler Nevin）先以右外野高飛犧牲打送回第1分。

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兩出局一壘有人時，林安可鎖定福島一顆時速148公里直球，將球送進右外野牛棚轟出兩分砲，這也是他連續第2場比賽開轟，幫助西武首局就取得3比0領先。

林安可的火力並未就此停歇；4局上他逮中福島一顆時速142公里伸卡球，擊出強勁平飛球，直接飛進右外野看台，完成單場連兩打席開轟，本季全壘打數增加至5支。

林安可局中談到第2支全壘打時表示，「球進到比較甜的位置，我能夠果斷的全力揮出去。」

西武5局上持續擴大領先，卡納里歐（Alexander Canario）敲安上壘，西川隨後擊出右中外野適時三壘安打，瀧澤夏央再補上中外野適時安打，連續攻下2分，也將福島打退場，前5局打完取得6比0優勢。

西武先發左投隅田知一郎同樣展現壓制力。賽前他本季13場先發繳出6勝5敗、防禦率2.44的成績，此役前4局讓日本火腿12上12下，一度維持完全比賽。

隅田直到5局下兩出局後，才被奈良間大己敲出火腿全場第1支安打；6局下他被水野達稀擊出二壘安打，所幸瀧澤及時處理細川凌平擊向一、二壘間的滾地球，成功化解危機。

7局下，日本火腿靠萬波中正與田宮裕涼連續安打攻占一、二壘；奈良間擊出三、游間滾地球，源田壯亮以反手接球後迅速傳向二壘完成封殺，隅田接著讓吉田賢吾擊出三壘滾地球，再度守住失分危機。

西武8局上再度掀起6分大局；面對日本火腿第3任投手齋藤友貴哉，源田與渡部聖彌連續敲安，村田選到四壞球保送，形成無人出局滿壘。

卡納里歐先擊出帶有2分打點的適時安打，隨後西武再次攻成滿壘，小島一棒掃出右外野滿貫全壘打；這是小島本季第3轟，也是職業生涯首支滿貫砲，將比分一口氣拉開至12比0。

森脇亮介8局下登板，以3上3下守住領先；9局下上田大河被進藤勇也擊出適時安打，讓日本火腿追回全場唯一1分，最終西武仍以12比1大勝。