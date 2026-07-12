「隊鴨」小公主爽住林威助辦公室　島崎教練笑：林桑拍照拍不停





▲富邦悍將小公主「隊鴨」 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將「團寵」隊鴨首度登上新莊棒球場開球，牠在二軍基地的生活待遇也意外成為話題。剛來到球隊時，這隻黃色小鴨一度入住執行副領隊林威助的辦公室，不但全天候吹冷氣，還有專屬水池可以泡澡，待遇比球員還好！

不過，隨著隊鴨逐漸長大，原本的「豪華宿舍」不得不搬家。日籍二軍投手教練島崎毅今天受訪時笑說，「長到這麼大之後，味道真的變重了，覺得對林桑（林威）有點不好意思，所以最近已經搬到別的地方。」

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隊鴨今年4月出現在悍將二軍基地後，很快就成為球隊的療癒夥伴，平時主要由島崎毅與二軍防護員昱君照顧。島崎坦言，自己幾乎把牠當成「女朋友」看待，從清理排泄物、洗澡、餵食到帶牠到草地活動，全都親力親為。

雖然因為氣味問題搬離辦公室，但島崎透露，林威助其實相當疼愛這位「團寵」。他回憶，有一次林威助到球場時，不僅完全不怕隊鴨，還拿著手機拍個不停。

「他那天一直很認真地拍照，只是不知道最後有沒有放到Instagram上。」島崎笑著說。

如今，隊鴨已從二軍基地一路「升上一軍」，12日首度現身新莊棒球場擔任賽前開球嘉賓。從入住林威助辦公室、吹冷氣、泡水療，到成為全隊捧在手心上的明星，這位悍將最新成員替球員們緊湊的球季生活增添不少樂趣。島崎教練直呼，二軍有了「隊鴨」之後，大家們更多笑容。