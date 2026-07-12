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隊鴨初登新莊開球！島崎毅親洗澡餵飯　笑喊：把牠當女友

▲ 富邦悍將二軍人氣團寵「隊鴨」首度現身新莊棒球場，擔任開球嘉賓 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 富邦悍將二軍人氣團寵「隊鴨」首度現身新莊棒球場，擔任開球嘉賓 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今年最受歡迎的新成員「隊鴨」，12日首度現身新莊棒球場擔任賽前開球嘉賓。這隻4月起在二軍基地長大的「女鵝」，不僅成為球員們的療癒夥伴，更被日籍二軍投手教練島崎毅視如伴侶般照顧，從洗澡、餵食到日常起居全都親力親為。

「隊鴨」今年4月出現在悍將二軍基地後，很快成為球隊「團寵」。平時主要照顧者除了島崎毅之外，還包括二軍防護員育君。

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賽前受訪時，島崎毅透過翻譯長野佳男分享「隊鴨」的一天作息。他表示，每天一早到球場後，第一件事就是替牠清理排泄物，再幫牠洗澡，「練習日的時候，牠也會一起參加訓練，我們會帶牠到球場草地，讓牠好好跑一跑。」

遇到二軍遠征時，「隊鴨」通常留守基地，由其他教練福永春吾、翻譯長野佳男等人協助照顧。不過，島崎笑說，真正最疼愛牠的人其實另有其人。

「雖然很多人都會照顧牠，但最有愛心的應該還是育君吧。」島崎隨後看著「女鵝」笑著說道，「牠現在正在發抖，很緊張。」

談到「隊鴨」的個性，島崎形容牠相當神經質，也非常愛乾淨，「牠醒著的時間裡，大概有三分之二都在整理羽毛，真的非常忙。」

至於飲食方面，「隊鴨」原本主要食用水禽專用飼料，但島崎認為，光吃飼料並不夠健康，因此近期開始增加蔬菜和綠葉菜，希望牠能攝取更均衡的營養。

▲富邦悍將小公主「隊鴨」 。（圖／記者王真魚攝）

▲島崎毅曝「隊鴨」日常：醒著都在整理羽毛（圖／記者王真魚攝）

事實上，「隊鴨」早已攻占悍將球員社群版面。從二軍基地一路長大，如今踏上新莊棒球場完成開球，「隊鴨」不只是悍將意外收編的新夥伴，也成為球員、教練團繁忙球季中的最佳療癒存在。

為了今天的開球任務，島崎毅其實早已在二軍替「隊鴨」安排不少「特訓」。由於小鴨無法像一般開球嘉賓一樣拿球，他平時便利用練習日帶著牠到球場活動、奔跑，希望牠能適應環境。島崎透露，先前一次測試時，「隊鴨」全力衝刺後甚至一度騰空飛起約1公尺，讓他相當期待能在新莊球場重現這一幕。

不過，島崎坦言，一軍主場和二軍基地不同，場邊人潮眾多，賽前彩排時，「隊鴨」就因為「目標太多」而有些混亂，讓他忍不住擔心牠會不會在開球時突然亂跑。

事實上，島崎向來對照顧鳥類頗有心得。他透露，過去住在日本時，經常遇到掉落地面的麻雀幼鳥，至今已救援、照顧過約20隻，待牠們長大後再野放回大自然。如今來到台灣，又多了「隊鴨」這位特別夥伴，也讓他和球隊工作之餘，多了一份牽掛。

島崎毅受訪時卻笑說，自己更像是把牠當成「女朋友」看待；大家都把牠當女兒、小公主，「我是把牠當女朋友。」

關鍵字： 富邦悍將隊鴨棒球萌寵島崎毅療癒夥伴

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