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朱承洋腳傷仍腫將下二軍！下週照MRI　陳冠宇先扛第9局

▲▼中職朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

▲中職朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿終結者朱承洋日前在比賽中受傷退場，總教練曾豪駒今（12日）賽前透露，朱承洋腳部目前仍有腫脹情形，球隊預計先將他下放二軍，並安排下週接受核磁共振檢查，進一步確認傷勢；空缺的第9局重任，現階段將優先交給經驗豐富的陳冠宇。

朱承洋8日對富邦悍將之戰登板關門，處理一壘補位時與跑者林澤彬發生碰撞，當場倒地並摀著腳踝，最後由擔架抬離球場。

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曾豪駒表示，「小朱這邊大概先下二軍，目前腳的部分還是有一些腫脹，下禮拜會安排核磁共振詳細檢查，才能確定後續狀況。」

朱承洋本季出賽26場拿下15次救援成功，另有1次救援失敗，投25.2局送出21次三振，防禦率2.81、WHIP為1.13；他暫時離開一軍，對桃猿牛棚後段戰力是一大考驗。

談到接下來的關門人選，曾豪駒點名陳冠宇，「目前當然比較有經驗的是冠宇，就看第9局冠宇的狀況，以及第7、8局投手的配置。」

曾豪駒指出，莊昕諺、蘇俊璋及舒治浩都可能負責第7、8局，屆時將依照當天狀況與準備情形調度，「看誰的狀況、誰先準備好。」

陳冠宇過去就有在比賽後段登板的經驗，本季出賽29場，累積15次中繼成功、2次救援成功，28.2局飆出33次三振，防禦率2.51、WHIP為1.08；曾豪駒說，「冠宇過去就是在8、9局有投球經驗，當然也希望他能撐起最後面的一道防線。」

關鍵字： 樂天桃猿、中華職棒、台鋼雄鷹、曾豪駒、朱承洋、陳冠宇

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