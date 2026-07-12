最後10打11痛苦但尊重判決　瑞士隊長展風度盛讚梅西GOAT　

▲瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽，瑞士代表隊在少一人的劣勢下，延長賽以1比3不敵衛冕軍阿根廷隊。遺憾與隊史首座4強門票擦肩而過，瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）對於自家球員因假摔吞牌遭驅逐坦言心痛但仍給予尊重，最後還風度翩翩恭喜阿根廷與球王梅西（Lionel Messi），並大讚梅西是史上最偉大的球員（GOAT）。

對於這場鏖戰120分鐘的史詩級死鬥，扎卡在賽後坦言結果固然痛苦，但全隊已問心無愧，「當然，這對我們來說是一個艱難的時刻。我們在場上付出了所有，戰鬥到了最後，但有時你必須接受結果並誠實面對——今天，這是一場公平的比賽。我們試圖留在比賽中、保持組織性、並繼續相信——我為球隊所展現的努力感到自豪。但阿根廷展現了他們的實力與經驗，最終，他們理應晉級。」

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針對下半場第72分鐘引發全球體育媒體激烈論戰、恩博洛因「身份誤認」新制規則被改判假摔進而兩黃變一紅退場的關鍵判決，身為場上領袖的扎卡仍拒絕以此作為輸球的藉口。

「關於恩博洛（Breel Embolo）的那張紅牌，我知道足球世界有規則，所以不會因為事情發生在我們身上，就去抱怨或試圖否認它，裁判做出了他的判決，我們必須尊重，這就是比賽的標準，作為球員，即使這令人心痛，我們也必須接受。」

而在戰局塵埃落定後，扎卡也對昔日對位過無數次的宿敵梅西送上了最真摯的祝福，他由衷表示：「我想恭喜梅西（Lionel Messi）和整個阿根廷團隊，梅西為這項運動奉獻良多，過去他也曾多次經歷像這樣的艱難時刻，如今看到他仍能保持這種水準的表現，實在是非常特別。如果他能繼續贏得另一座世界盃冠軍，這對足球界來說將會是一件美妙的事情——因為對我而言，他是史上最偉大的球員。」





▲瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）與阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）對位。（圖／達志影像／美聯社）