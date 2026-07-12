運動雲

>

最後10打11痛苦但尊重判決　瑞士隊長展風度盛讚梅西GOAT　

▲瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽，瑞士代表隊在少一人的劣勢下，延長賽以1比3不敵衛冕軍阿根廷隊。遺憾與隊史首座4強門票擦肩而過，瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）對於自家球員因假摔吞牌遭驅逐坦言心痛但仍給予尊重，最後還風度翩翩恭喜阿根廷與球王梅西（Lionel Messi），並大讚梅西是史上最偉大的球員（GOAT）。

對於這場鏖戰120分鐘的史詩級死鬥，扎卡在賽後坦言結果固然痛苦，但全隊已問心無愧，「當然，這對我們來說是一個艱難的時刻。我們在場上付出了所有，戰鬥到了最後，但有時你必須接受結果並誠實面對——今天，這是一場公平的比賽。我們試圖留在比賽中、保持組織性、並繼續相信——我為球隊所展現的努力感到自豪。但阿根廷展現了他們的實力與經驗，最終，他們理應晉級。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對下半場第72分鐘引發全球體育媒體激烈論戰、恩博洛因「身份誤認」新制規則被改判假摔進而兩黃變一紅退場的關鍵判決，身為場上領袖的扎卡仍拒絕以此作為輸球的藉口。

「關於恩博洛（Breel Embolo）的那張紅牌，我知道足球世界有規則，所以不會因為事情發生在我們身上，就去抱怨或試圖否認它，裁判做出了他的判決，我們必須尊重，這就是比賽的標準，作為球員，即使這令人心痛，我們也必須接受。」

而在戰局塵埃落定後，扎卡也對昔日對位過無數次的宿敵梅西送上了最真摯的祝福，他由衷表示：「我想恭喜梅西（Lionel Messi）和整個阿根廷團隊，梅西為這項運動奉獻良多，過去他也曾多次經歷像這樣的艱難時刻，如今看到他仍能保持這種水準的表現，實在是非常特別。如果他能繼續贏得另一座世界盃冠軍，這對足球界來說將會是一件美妙的事情——因為對我而言，他是史上最偉大的球員。」

▲瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）與阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）對位。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）與阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）對位。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃阿根廷隊瑞士隊扎卡梅西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

願賭服輸！挪威航空輸球真的將IG頭像換成英國航空Logo

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

英格蘭主帥准球員世界盃期間「愛愛」放鬆！但有一項嚴格規定

親手淘汰摯友後直接奔向他　貝林漢姆：哈蘭德永遠是我兄弟

親手淘汰摯友後直接奔向他　貝林漢姆：哈蘭德永遠是我兄弟

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

挪威「魔人」最後撥髮！　維京划船哈蘭德寫單屆獨進7球壯舉

【滾滾黃流】巴威颱風暴雨襲竹縣！　鳳山溪暴漲畫面曝

熱門新聞

2打1不傳哈蘭德！索爾洛特「自幹」淪挪威罪人　球迷怒了灌爆IG

快訊／剛踢完世界盃！南非25歲國腳亞當斯驚傳離世　傳上吊輕生

快訊／英格蘭挺進4強　貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威摯友哈蘭德

快訊／2026世界盃4強賽程出爐　創兩大超狂空前紀錄

快訊／阿根廷延長賽下半場兩度破門！3比1擊敗瑞士、闖進4強

哈蘭德賽後落淚向全國謝罪　撂話挪威必再起：這場失利擊不垮我們

讀者回應

﻿

熱門新聞

1索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

2快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

3貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

4世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

5延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

最新新聞

1洋基王牌挨2轟即時修正

2威克先到二軍、桃猿雙洋砲配置再評估

3這39歲？梅西「魔鬼筋肉」太震撼

4林安可赴日首度單場雙響西武痛宰火腿

5梅西不滿裁判怒嗆：不要對我不尊重！

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【中信兄弟涼水祭爆爭議】啦啦隊女神衣宸遭「水槍噴臉」罕見動怒

【心臟爆擊】李珠珢跳富邦最新三振舞！甜美笑容電暈全場

【比女孩吸睛】富邦啦啦隊跳三振舞　「布布寶貝」跟跳放電超搶鏡

【鐵粉太狂！】李珠珢私藏恐龍裝拍出3萬6　她震驚摀嘴感謝資深女粉絲

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

【這陣風救了她？！】婦人等車遇強風！離開位置下秒大片瓷磚砸落

【震撼畫面曝】新竹內灣溪水暴漲！溪水滾滾快淹到平地！

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

劉畊宏揪巨石強森跳操　現學「拉傷鼠蹊部」中文XD

【滾滾黃流】巴威颱風暴雨襲竹縣！　鳳山溪暴漲畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366