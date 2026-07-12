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因凡蒂諾鬆口世界盃有望擴軍64隊　決賽將與川普共同頒獎

▲▼FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）。（圖／路透）

▲FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）。（圖／路透）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

2026年世界盃首度採用48隊賽制，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）認為成效相當成功，更透露世界盃未來是否擴增至64隊，將在本屆賽事結束後正式納入討論。此外，他也證實，若一切按計畫進行，決賽頒獎典禮將與美國總統川普（Donald Trump）共同頒發冠軍獎盃。

因凡蒂諾受訪時表示，48隊賽制證明是正確的決定，「我百分之百認為這是一項成功的改革。」他指出，本屆世界盃各洲球隊都有亮眼表現，顯示世界各地足球實力持續提升。

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因凡蒂諾也指出，本屆世界盃共有10支非洲球隊參賽，其中9隊成功闖進淘汰賽，刷新非洲球隊歷來最佳成績，也證明擴編後讓更多國家獲得參賽機會，有助於提升全球足球競爭力。

談到外界關注的64隊構想時，因凡蒂諾並未排除可能性。他表示，相關議題將在本屆世界盃結束後，由FIFA相關委員會進一步研究與討論「世界盃應該屬於全世界，而不是只屬於歐洲或南美洲。」

因凡蒂諾表示，「每個國家都應該擁有參加世界盃的夢想。全球足球水準一直在進步，如果不讓更多國家有機會參賽，他們可能就會失去持續提升的動力。」

除了賽制改革外，因凡蒂諾也談到與美國總統川普的互動。他透露，雙方幾乎每天都保持聯繫，川普雖未親自到場觀看比賽，但一直透過電視關注本屆世界盃。

至於世界盃決賽頒獎典禮，因凡蒂諾表示，目前仍按照原定規劃進行，「希望能與川普總統一同頒發冠軍獎盃，這一直都是原本的安排。過去也曾由世界盃主辦國領導人與FIFA主席共同完成頒獎儀式。」

關鍵字： 世界盃足球賽制因凡蒂諾FIFA川普

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