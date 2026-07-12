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山本由伸坦言單局丟5分值得反省　羅伯斯點出關鍵：少了以往的犀利度

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

道奇日籍強投山本由伸台灣時間12日先發迎戰響尾蛇，前5局僅失1分，不料6局上遭遇亂流，單局狂丟5分，最終主投6局失6分，追平旅美生涯單場最多失分紀錄，也吞下本季第6敗。賽後山本坦言，整體內容並非糟糕透頂，但對於6局的投球相當懊悔；總教練羅伯斯（Dave Roberts）則認為，山本此役少了平時的犀利球威。

山本此役用103球完成6局投球，被敲5支安打，包括1發全壘打，送出6次三振、4次保送，失6分皆為責失，道奇終場以2比9不敵響尾蛇，吞下2連敗。

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談到自己的表現，山本表示，「整體來說，並沒有糟糕到非常嚴重的程度。」他認為前半段幾乎沒有被擊出太紮實的安打，不過6局從保送開始讓局面失控，「那一局有很多值得反省的地方。」

總教練羅伯斯則分析，山本6局失守的關鍵在於球威不如以往，「我認為他今晚沒有平常那種犀利度。」他也提到，山本全場出現4次保送，加上被麥肯（James McCann）轟出3分砲，讓原本有機會繳出優質先發的內容瞬間變調。

談到球隊近2戰狂失18分，羅伯斯表示，「沒有任何一支球隊能一直維持最佳狀態，也不可能一路贏下去，總會有起伏。我們現在要做的就是好好休息，調整心態，準備迎接下一場比賽。」

此戰是山本明星賽前最後一次先發，他表示，本季前半段讓自己感受到明顯成長，「有內容、有手感的比賽變多了，也感受到自己的進步；但同時也看見不少需要反省與改善的課題。」

山本連續兩年入選明星賽，但因登板日程安排，將連兩年無法在明星賽登板。他也表示，「很期待明星賽，如果能投球當然最好，不過賽程安排沒辦法，就好好享受現場的氣氛。」

關鍵字： 山本由伸道奇響尾蛇MLB

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